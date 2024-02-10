Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11

Последние обновления Windows 11 и появившиеся ранее функции указывают на то, что Microsoft намерена сделать ИИ-помощника Copilot одним из основных элементов программной платформы. Вышедшая недавно тестовая сборка Windows 11 под номером 20652 подтверждает это, поскольку в ней разработчики продолжили интеграцию Copilot в разные рабочие процессы.

В упомянутой сборке реализовано большое количество нововведений, но главное внимание уделяется Copilot, с помощью которого Microsoft хочет оптимизировать выполнение разных рабочих процессов. Основываясь на контексте, Copilot может автоматически помогать выполнять быстрее некоторые действия. Например, когда пользователь копирует текст, значок ИИ-помощника на панели задач начинает мигать, привлекая внимание пользователя. При нажатии на значок Copilot появляется меню, предлагающее выбрать одно из доступных действий, например, вставка скопированного текста в поле чат-бота, обобщение текста и др. ИИ-помощник может оказаться полезным при выполнении других действий. Перетаскивание изображения на значок Copilot автоматически запускает помощника, после чего пользователь может перенести картинку в поле чат-бота и продолжить взаимодействие с ней.

На данным момент нововведения доступны в тестовой сборке Windows 11 на каналах Dev и Canary. Общедоступными они станут во второй половине этого года, когда Microsoft выпустит крупное функциональное обновление Windows 11 24H2. Тестирование этого обновления среди инсайдеров должно завершиться к концу лета, а его масштабное распространение, вероятно, начнётся осенью.