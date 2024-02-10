Team Spirit прошла в финал IEM Katowice 2024

Team Spirit оказалась единственной командой из региона СНГ, которая прошла в стадию плей-офф турнира IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2. Этот турнир в польском городе Катовице имеет богатую историю и традиционно является первым крупным турниром по Counter-Strike в году. Сегодня состав из четырёх россиян и украинца прошла в финал данного турнира, победив в полуфинале европейский состав Team Falcons.

Team Spirit прошла большой путь к финалу, и сделала это очень уверенно. Изначально команда оказалась в отборочной стадии (Play-in), где одержала две победы и прошла в групповую стадию турнира. Там Team Spirit также не проиграла не одного матча, и поэтому сразу попала в полуфинал. Заметим, что за весь путь к финалу команда проиграла всего одну карту, что является весьма впечатляющим результатом.

Сегодня в полуфинале игрокам Team Spirit противостояла образованная не так давно команда Team Falcons. Сражения развернулись на картах Anubis и Ancient. Первая закончилась со счётом 13:8 в пользу Team Spirit, а на второй счёт составил 13:3. До третьей решающей карты Vertigo дело так и не дошло.

Лучшим игроком матча признан россиянин Данил «Donk» Крышковец — молодое дарование команды сделало 36 убийств на обеих картах, а матч закончило с рейтингом 1,64.

Завтра Team Spirit сразится за звание чемпиона IEM Katowice 2024 с победителем первого полуфинала, командой Faze Clan, которая сегодня одолела Mouz.