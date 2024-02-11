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Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $400 тысяч

Сегодня вечером в польском городе Катовице состоялся финал IEM Katowice 2024 — первого в этом году крупного турнира по Counter-Strike. В матче за чемпионский кубок и приз в $400 тысяч сошлись команда с российско-украинским составом сербской организации Team Spirit и европейский состав американской организации Faze Clan.

Путь Team Spirit к финалу оказался весьма долгим, но команда прошла его довольно легко, уступив всего лишь одну карту за всё время — все остальные матчи заканчивались со счётом 2:0. Путь начался с отборочной стадии, где команда разгромила Apex и The Mongolz. В групповой стадии Team Spirit сразились с Navi (которая, собственно, и смогла отобрать одну карту), а также с Complexity и в финале группового этапа «спириты» встречались со своими сегодняшними соперниками — Faze Clan, которых тоже превзошли и тем самым обеспечили себе место сразу в полуфинале. Там соперником Team Spirit оказалась команда Team Falcons, с которой не возникло проблем.

В состав команды Team Spirit по CS2 входит капитан Леонид «chopper» Вишняков, снайпер Дмитрий «sh1ro» Соколов и рифлеры Борис «magixx» Воробьёв, Мирослав «zont1x» Плахотя и Данил «donk» Крышковец. Последний является главной звездой этого состава, прославившись своими очень громкими выкриками во время матчей, которые призваны деморализовать соперников и подбадривать сокомандников.

В свою очередь, состав Faze Clan включает опытнейшего капитана Финна «karrigan» Андерсена (Finn Andersen), снайпера Хельвийса «broky» Сауканца (Helvijs Saukants) и рифлеров Ховарда «rain» Найгарда (Håvard Nygaard), Робина «ropz» Коля (Robin Kool) и Давида «frozen» Чернянского (David Čerňanský).

Финал IEM Katowice проходит в формате Bo5, то есть до трёх побед одной из команд. Баталии сегодня развернулись на картах Nuke, Mirage и Overpass — две оставшиеся карты не понадобились. Первая закончилась со счётом 13:9, вторая — 13:11, а на третьей Team Spirit и вовсе разгромила своих соперников со счётом 13:3.

Источник изображения: HLTV

Источник изображения: HLTV

Лучшим игроком матча и всего турнира признан 17-летний россиянин Данил «Donk» Крышковец. В сегодняшнем матче он совершил 82 игровых убийства, при этом погибнув лишь 40 раз, а его рейтинг составил ошеломляющие 1,93 (Rating 2.0). А за весь турнир его рейтинг составил 1,7, что является абсолютным рекордом для соревнований подобного уровня. На послематчевой конференции на вопрос корреспондента 3DNews, не давит ли на него свалившаяся популярность, Donk ответил, что не испытывает давления, а в его хорошей игре заслуга не столько его самого, сколько всей команды.

Как победитель, Team Spirit получила массивный кубок чемпиона, призовые в размере $400 тысяч, а также право принять участие в IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024. Команда Faze Clan, занявшая второе место, получила $180 тыс.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, Киберспорт,
Теги: iem katowice, intel, counter-strike 2, киберспорт, spirit
iem katowice, intel, counter-strike 2, киберспорт, spirit
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