«Аквариус» создаст операционную систему на базе Android для российских смартфонов и планшетов

Российский производитель электроники «Аквариус» начал разработку собственной мобильной операционной системы (ОС) на основе Android для потребительского, государственного и коммерческого секторов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди разработчиков операционных систем. Компания планирует внести свою ОС в реестр Минцифры, что позволит ей получать преференции на госзакупках и налоговые льготы.

По словам источников «Коммерсанта», собственная мобильная операционная система «Аквариус» на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) будет в первую очередь использоваться в выпускаемых ею смартфонах и планшетах, предназначенных для государственного, корпоративного и потребительского сегментов. В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что заявление от «Аквариуса» на регистрацию ОС пока не поступало, но если это произойдёт, и система пройдёт экспертизу, то её включат в реестр ПО ведомства.

Источник ресурса среди разработчиков мобильных ОС отметил, что в реестре Минцифры есть отечественные ОС на базе Android от «Ядро» и «Ред Софт», предупредив, что «использование смартфонов с ОС на AOSP может быть опасно, так как код принадлежит и контролируется американской Google и может иметь программные закладки». Он добавил, что в условия использования открытого кода Android входит соблюдение санкций США.

По словам другого источника «Коммерсанта», создание собственной мобильной ОС на базе Android «не занимает много времени и средств». Он утверждает, что заказ у китайских партнёров сборки AOSP без сервисов Google может обойтись всего в около 1 млн руб., а срок выполнения работы составит от трёх месяцев. При самостоятельном создании потребуется от полугода и от 10 млн руб.

В IT-холдинге Fplus заявили, что в реестре достаточно зарегистрированных систем, и создавать собственную ОС нецелесообразно.

Советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов отметил, что реестр Минцифры перестал выполнять задачи, ради которых создавался, поскольку сейчас он имеет «функцию предоставления налоговых льгот и доступа к госзакупкам» без жёстких требований к разработке именно российского софта. «По правилам любой проект с опубликованным исходным кодом почти без доработок может быть использован для создания “отечественного” продукта, AOSP не исключение», — заявил он, допустив, что остальные российские производители тоже могут начать разрабатывать собственные мобильные ОС на этом коде, что «повлечёт угрозу безопасности из-за отсутствия обновлений».

Собеседник «Коммерсанта» среди производителей электроники высказал мнение, что увеличение числа мобильных ОС в реестре Минцифры приведёт к тому, что ведомству придётся начать ограничивать доступ к нему: «В реестре уже есть три ОС на основе Android, а также ещё три на базе Linux. Сейчас любой желающий будет вносить свою адаптацию AOSP в реестр и претендовать на льготы. Столько ОС на рынок в 30 млн смартфонов не нужно».