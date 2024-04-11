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Leica представила смартфон Leitz Phone 3 с впечатляющими возможностями для фотосъёмки

Компания Leica, известная в первую очередь своими высококлассными фотоаппаратами, анонсировала смартфон Leitz Phone 3. Это уже третий смартфон производителя, который отличается улучшенной обработкой изображения, уникальными функциями, множеством режимов фотографии и другими интересными особенностями. К сожалению, продаваться устройство будет только в Японии.

Источник изображений: leica-camera.com

Источник изображений: leica-camera.com

Основная камера Leica Leitz Phone 3 предлагает 47,2-мегапиксельный сенсор Type 1 с функцией Octa Phase Detection Autofocus, которая обеспечивает быструю и точную фокусировку, а также высокое качество снимков даже в сложных условиях освещения. Сенсор размещён за объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 19 мм и апертурой f/1,9. На лицевой стороне размещена 12,6-мегапиксельная камера с углом обзора 87° и диафрагмой f/2,3 — это позволяет делать селфи и совершать видеозвонки в высоком качестве.

Основная камера осталась той же, что и у модели второго поколения, а остальное устройство претерпело несколько обновлений. Корпус получил новое оформление, отражающее, по словам производителя, страсть Leica к функциональной эстетике. Задняя панель может похвастаться «полиакриловой текстурой премиум-класса», которая должна создавать ощущение, будто в руках находится камера Leica. Масса смартфона составляет 209 г, но он при этом остаётся компактным и изящным.

Процессором выступает чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а продолжительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки. Дисплей — 6,6-дюймовый Pro IGZO OLED с частотой обновления 240 Гц, разрешением 2730 × 1260 пикселей и максимальной яркостью 2000 кд/м². Leica Leitz Phone 3 оборудован встроенным накопителем на 512 Гбайт — дисковое пространство можно расширить на 1 Тбайт за счёт слота для карт памяти microSDXF UHS-1. Присутствует разъём для наушников и микрофона, а также порт USB Type-C.

Стиль Leica угадывается и в пользовательском интерфейсе: производитель утверждает, что изменил расположение элементов, дав пользователям дополнительное преимущество — популярные виджеты стало легче найти и использовать. Виджет Golden Hour сообщает пользователю о часе после восхода и до заката солнца — в это время свет особенно тёплый, он идеально подходит для впечатляющих фотографий. Разработанный специально для смартфонов Leitz виджет LFI демонстрирует снимки из Leica Fotografie International Gallery — платформы с работами фотографов со всего мира.

Впервые на смартфоне появилась программная функция Leica Perspective Control, которая ранее присутствовала лишь на фотоаппаратах компании. Она корректирует перспективу вертикальных линий, что имеет значение при съёмке архитектуры. Гироскоп измеряет угол, под которым удерживается камера во время съёмки, алгоритм рассчитывает поправку, и исправленное изображение показывается в виде белого прямоугольника новой рамки. Функция работает только с файлами JPEG, а исходный DNG остаётся неизменным.

Leica обновила программные средства Leitz Looks и Leica Tones. Leitz Look имитирует наиболее популярные объективы производителя: Noctilux-M (50 мм, f/1,2), Summilux-M (28 мм, f/1,4) и Summilux-M (35 мм, f/1,4); и позволяет программно управлять эффектом боке, устанавливая диафрагму f/1,2, f/1,4 и f/8. Качество снимков в режиме Leitz Looks «значительно улучшилось» по трём направлениям: изображение источников света, сегментация объектов и симуляция света. В Leica Tones добавились тоны Vivid и Enhanced: первый обеспечивает живые, динамичные цвета, а второй увеличивает контраст и осветляет тени. Эти тоны добавились к трём существующим Monochrom, Cinema Classic и Cinema Contemporary. При желании на снимок можно добавить водяной знак с показателями диафрагмы, ISO, фокусного расстояния и логотипа Leitz.

Смартфон Leica Leitz Phone 3 поступит в продажу исключительно в Японии 19 апреля.

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Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: leica, смартфон, камера
leica, смартфон, камера
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