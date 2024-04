Классический экшен-платформер Beyond the Ice Palace получит продолжение спустя 36 лет после выхода — анонсирована Beyond the Ice Palace 2

Счастье приходит к тем, кто умеет ждать. Поклонники вышедшего в 1988 году классического экшен-платформера Beyond the Ice Palace от Elite Systems продержались 36 лет до анонса сиквела — Beyond the Ice Palace 2.

Игрокам достанется роль проклятого короля, восставшего из мёртвых и жаждущего мести. Обернув некогда сковывавшие его цепи против врагов, бывший монарх отправится в путешествие, целью которого станет его прежний трон.

Упомянутые цепи позволят не только бить, изгонять и истреблять противников на пути, но и пригодятся для продвижения по локациям: с их помощью можно перелететь через пропасти, чтобы добраться до новых областей.

Во время путешествия по землям полуразрушенного королевства пользователи смогут исследовать потайные уголки, решать головоломки, находить спрятанные сокровища и применять полезные усиления.

Приключение обещает быть крайне опасным: по пути к цели проклятого короля поджидают гигантские боссы, в боях с которыми придётся проявить чудеса стратегии, точности и маневрирования.

Скриншоты Beyond the Ice Palace 2

Разработкой Beyond the Ice Palace 2 занимается французская Storybird Studio, известная по выпущенному в 2022 году Ganryu 2: Hakuma Kojiro — запоздалому сиквелу ещё одного культового экшен-платформера (Ganryu).

Релиз Beyond the Ice Palace 2 ожидается в 2024 году на PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Поддержка русского языка не заявлена.