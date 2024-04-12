Учёные решили одну из космических загадок: «звёздный каннибализм» наделяет массивные звезды магнитными полями

Согласно наблюдениям и моделям, звёзды в семь и более раз массивнее нашего Солнца не должны обладать магнитными полями. Несмотря на это, около 7 % массивных звёзд имеют сильные магнитные поля, что долгие годы было поводом для научных дискуссий. Серия новых наблюдений европейских астрономов позволяет уверенно разгадать эту загадку. Всему виной «звёздный каннибализм», считают они.

Исследователи обратили внимание на необычную двойную звёздную систему HD 148937 на удалении 3800 световых лет от нас. Внутри красивой туманности, прозванной «Яйцо дракона», вокруг общего центра масс вращается две звезды: одна в 29,9 солнечных масс, а другая — 26,6 солнечных масс. Изучение химического состава этих звёзд по спектрам, полученным приборами Очень большого телескопа Южной европейской обсерватории, выявило несуразность. По химическим профилям звёзд выходило, что более массивному светилу 2,7 млн лет, а меньшему — 4,1 млн. Так не бывает, а значит что чуть раньше с этими звёздами что-то произошло.

Также необычным можно считать наличие туманности вокруг звёзд, возраст которой оценивается от 4 до 7,5 тыс. лет. Наконец, химический состав вещества туманности тоже нетипичный. В нём преобладают вещества, которые обычно находятся внутри звёзд. Всё вместе позволило восстановить последовательность событий.

С большой вероятностью система HD 148937 состояла как минимум из трёх звёзд. Две из них, можно сказать, центральные, столкнулись не более чем 7 тыс. лет назад. Это повлекло за собой три обнаруживаемых эффекта. Во-первых, химический состав звезды-каннибала или выжившей звезды изменился, до некоторой степени омолодив её. Во-вторых, вокруг системы образовалась туманность из выброшенного в процессе столкновения вещества обеих звёзд. В-третьих, внутри звезды-каннибала в процессе поглощения партнёра стартовали мощные конвективные потоки вещества, что привело к генерации сильного магнитного поля.

В теории магнитное поле у сверхмассивной звезды со временем должно затухнуть, но поскольку поглощение произошло относительно недавно, оно всё ещё очень сильное и вызывает удивление. С другой стороны, учёные получили убедительное доказательство фактора приобретения магнитных полей сверхмассивными звёздами, что может положить конец затянувшейся дискуссии по этому поводу. Впрочем, одного наблюдения явно не достаточно, поэтому астрономы продолжат изучать системы с похожим набором свойств.