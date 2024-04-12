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Android 15 стала на шаг ближе к пользователям — вышла первая публичная бета-версия будущей ОС

Google выпустила первую публичную бета-версию Android 15, которая доступна для загрузки на смартфоны Pixel. Это первый релиз, ориентированный на потребителя. Он доступен в виде обновления для участников программы Android Beta Program. Ранее вышло два превью Android 15 Developer Preview для разработчиков.

Источник изображений: 9to5Google

Источник изображений: 9to5Google

Как ожидается, более подробно компания расскажет о Android 15 на конференции для разработчиков Google I/O, которая пройдёт 14 мая. В комментариях в блоге по поводу нынешнего релиза Google поделилась лишь некоторыми деталями.

Как сообщается, «приложения, ориентированные на Android 15, по умолчанию отображаются на устройствах от края до края» за прозрачными или полупрозрачными навигационными панелями вверху и внизу экрана.

Также объявлено о поддержке архивирования и разархивирования на уровне ОС неиспользуемых приложений с сохранением данных пользователя. Такие приложения будут функционировать через API LauncherApps и помечаться значком, указывающим на их «заархивированное» состояние.

Кроме того, объявлено о поддержке TalkBack дисплеев Брайля. Программное обеспечение совместимо только с дисплеями Брайля, использующими стандарт HID через USB и защищённый Bluetooth.

Также бета-версия Android 15 получила функцию E2eeContactKeysManager, которая «обеспечивает сквозное шифрование (E2EE) в приложениях, предоставляя API уровня ОС для хранения криптографических открытых ключей».

И, наконец, сообщается, что благодаря дополнительным изменениям в Android 15 вредоносные фоновые приложения «не смогут выводить другие приложения на передний план, повышать их привилегии и злоупотреблять взаимодействием с пользователем».

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: google, android 15, бета-версия
google, android 15, бета-версия
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