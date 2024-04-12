Discord отключила серверы эмуляторов Nintendo Switch Suyu и Sudachi и заблокировала аккаунты разработчиков

Платформа Discord отключила серверы эмуляторов Nintendo Switch Suyu и Sudachi, а также заблокировала учётные записи основных разработчиков, связанных с этими проектами. Оба эмулятора являются форками Yuzu, на разработчиков которого Nintendo подала в суд ранее в этом году, посчитав, что программный продукт позволяет незаконно запускать игры для Nintendo Switch на системах под управлением Windows, Linux и Android.

«Discord отвечает на все законные и действительные запросы, связанные с Законом о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), и выполняет их. В данном случае суд также вынес судебный запрет на удаление этих материалов, и мы предприняли действия в соответствии с постановлением суда», — говорится в сообщении представителя Discord Келлин Слоун (Kellyn Slone).

По данным источника, разработчики Suyu и Sudachi получали от Discord лишь расплывчатые предупреждения о нарушении авторских прав на интеллектуальную собственность. Ранее Nintendo добилась урегулирования спора с разработчиками Yuzu, и это соглашение не давало компании прав на открытый код эмулятора, распространяемый по лицензии GPL v3. Разработчики форков Yuzu вносят дополнительные изменения в код, в том числе, чтобы не провоцировать Nintendo на новые судебные разбирательства. Как утверждается, этот код никогда не распространялся через Discord.

Не исключено, что решение о блокировке серверов было принято из-за того, что пользователи делились на них криптографическими ключами, прошивками или пиратскими играми Nintendo. Многие люди, ищущие эмулятор Nintendo Switch, хотят именно играть в игры, но, поскольку серверы уже отключены, доказать данный факт будет непросто.

Даже если бы разработчики Suyu и Sudachi нарушали авторские права, политика Discord не предполагает бессрочной блокировки учётных записей и отключения серверов при первом же нарушении правил. Разработчик Sudachi Джаррод Норвел (Jarrod Norwell) рассказал, что блокировка его аккаунта была полной неожиданностью. «Их первое письмо было о том, что моя учётная запись нарушает TOS [условия использования], без какой-либо дополнительной информации», — рассказал Норвел, добавив, что не делал ничего, что могло быть расценено как нарушение авторских прав. Позднее Discord сообщила ему, что блокировка связана с интеллектуальной собственностью, но какие-либо подробности так и не были предоставлены.

Запросы на ограничение доступа за нарушение DMCA обычно касаются контента, а не людей, и политика Discord составлена с учётом этого. Действительный запрос на блокировку должен включать описание контента, нарушающего авторские права, и описание места, где его можно найти. После получения такого требования платформа удаляет контент, а пользователи могут оспорить блокировку, если считают, что нарушений допущено не было. Здесь же, по всей видимости, Discord попросту деплатформировал эмуляторы, уничтожив их каналы связи.

Хотя в постановлении суда, о котором упоминает Discord, действительно идёт речь о запрете третьим лицам «предоставлять, продавать, рекламировать, продвигать… или иным образом торговать Yuzu или любым исходным кодом или функциями Yuzu», в нём сказано о третьих лицах, «действующих в активном взаимодействии и принимающих участие во внесении изменений в код Yuzu». Discord нигде не упоминает, что разработчики Suyu и Sudachi каким-то образом связаны с Yuzu. В прошлом месяце эмулятор Suyu также был удалён с платформы GitLab, а аккаунты его разработчиков подверглись блокировке.