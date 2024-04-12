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Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED

Компания Asus представила два профессиональных монитора серии ProArt — ProArt Display PA32KCX и ProArt Display OLED PA32UCDM. Обе новинки оснащены 32-дюймовыми экранами. Производитель заявляет, что ProArt Display PA32KCX является первым профессиональным монитором с поддержкой разрешения 8K и подсветкой Mini-LED.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Для монитора ProArt Display PA32KCX заявляется поддержка разрешения 7680 × 4320 пикселей. Он имеет 4096 локальных зон затемнения подсветки Mini-LED и обладает пиковой яркостью 1200 кд/м2. Монитор поддерживает отображение форматов изображения HLG и HDR10.

Для ProArt Display PA32KCX указан 97-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи на уровне DeltaE <1. Новинка имеет встроенный колориметр с электроприводом и функцией автокалибровки для поддержания профессионального уровня настроек цветопередачи. Также для монитора заявлено наличие антибликового покрытия и поддержка технологии Eye Care+, снижающей нагрузку на глаза.

В оснащение монитора вошли порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, а также USB-концентратор с двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C), поддерживающими передачу до 96 Вт мощности на внешнее подключенное устройство.

Монитор ProArt Display OLED PA32UCDM предлагает 31,5-дюймовый QD-OLED-экран c разрешением 4K, поддержкой 10-битной глубины цвета, 99-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3 и пиковой яркостью 1000 кд/м2. Каждая единица монитора будет предварительно откалибрована на заводе до уровня цветопередачи DeltaE <1. Для новинки заявляется поддержка отображения форматов HDR-10 и HLG.

В оснащение монитора вошли порты Thunderbolt 4 с возможностью передачи до 96 Вт на внешнее устройство, HDMI 2.1, а также встроенный USB-концентратор.

Оба монитора компания Asus будет показывать с 14 по 17 апреля на выставке NAB Show 2024, на которой также продемонстрирует другие новые продукты для профессиональной работы с графикой, фото и видео.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, профессиональный монитор, qd-oled, 8k
asus, профессиональный монитор, qd-oled, 8k
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