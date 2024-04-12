Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт

На проходящем на этой неделе мероприятии NAB Show компания Western Digital представила карту памяти SanDisk Extreme Pro SDUC с рекордной ёмкостью — 4 Тбайт. Правда, в свободной продаже она появится лишь в 2025 году.

Представленная карта памяти соответствует стандарту Secure Digital Ultra Capacity (SDUC, объём одного накопителя до 128 Тбайт), используется интерфейс Ultra High Speed-I (UHS-I). Класс скорости 10 подразумевает минимальную скорость записи 10 Мбайт/с и максимальную скорость передачи данных до 104 Мбайт/с. Карта соответствует стандарту Video Speed Class V30, а значит минимальная скорость последовательной записи не опускается ниже 30 Мбайт/с.

Использованный в карте памяти тип NAND-памяти не указан, равно как стоимость, однако учитывая, что SanDisk Extreme Pro объёмом 1 Тбайт продаётся за $140, цена новинки будет весьма приличной. По словам Western Digital её объёма и скорости должно хватить для записи длительных видеороликов в форматах 4K и даже 8K.

Ещё WD представила карты памяти SanDisk форматов SD и microSD на 128 и 256 Гбайт, который обеспечивают «скорость передачи данных в 4,4 раза выше», чем у самой быстрой карты microSD UHS-I от Western Digital. Новинки нацелены на профессионалов, работающих с большими объёмами видео в высоком разрешении.

Также были показаны карты памяти SanDisk Extreme PRO форматов SDXC и microSDXC объёмом 2 Тбайт.