«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера

CD Projekt Red сделала себе имя на грандиозных одиночных приключениях вроде The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, но уже несколько лет думает над внедрением в свои игры мультиплеера. Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) рассказал, как это будет происходить.

В недавнем разговоре с изданием Game Developer Новаковский подчеркнул, что при интеграции мультиплеера CD Projekt важно найти элементы поддержки основной дизайн-философии студии, а не пытаться подменить её позаимствованными рыночными тенденциями.

«Однажды мы можем добавить [в наши RPG] мультиплеерные элементы, но, опять же, речь не про урезание однопользовательских компонентов ради добавления многопользовательских. Этого однозначно не будет. Если мы что-то и будем добавлять, то именно сверху», — заверил Новаковский.

По словам Новаковского, выбранная CD Projekt стратегия по выпуску игр с большими открытыми мирами работает: «Для нашей студии всегда были важны эти игры, и мы продолжим их делать. Только факты. Бизнес подтверждает, что на рынке есть место для таких игр. Не всегда надо гнаться за новейшими трендами».

В настоящее время уже более 400 сотрудников CD Projekt Red занято Polaris (The Witcher 4) — к активной разработке планируют перейти во второй половине 2024 года. Студия допускала появление мультиплеера в сиквеле Cyberpunk 2077 — Orion. Продолжение до сих пор находится на стадии концепции.