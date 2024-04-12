Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA

Генеративная модель Сotype (ex.MTS AI Chat) заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей в лидерборде бенчмарка MERA (Multimodal Evaluation for Russian-language Architectures).

Вошедшие в рейтинг 30 языковых моделей оценивались по 17 параметрам. Показатель BPS у модели Сotype (ex.MTS AI Chat) составил с 0.23, PARus — достиг 0.884, а по задачам из «Что? Где? Когда?» (параметр CheGeKa) она продемонстрировала результат 0.05 / 0.022. Это означает, что Сotype (ex.MTS AI Chat) обладает наиболее полными знаниями о мире, развитыми логическими способностями и навыками причинно-следственного рассуждения и здравого смысла.

Сotype (ex.MTS AI Chat) предназначена для работы с корпоративной информацией для решения бизнес-задач. Следует отметить, что на её создание ушло менее года. Тем не менее она смогла опередить более «взрослых» участников, например GigaChat Pro.