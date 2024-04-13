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Астрономы обнаружили на Земле пригодные для жизни условия — это поможет в поиске землеподобных экзопланет

Некоторое время назад в журнале The Astrophysical Journal вышла статья, в которой приводятся обоснования методики поиска пригодных для жизни землеподобных экзопланет. Разработчики проекта LIFE (Large Interferometer For Exoplanets) на примере спектральных сигнатур Земли в ближнем инфракрасном диапазоне доказали, что они смогли бы определить пригодность нашей планеты к жизни с расстояния в 30 световых лет.

Источник изображения: ETH Zurich / LIFE initiative

Источник изображения: ETH Zurich / LIFE initiative

Космическая обсерватория Large Interferometer For Exoplanets или, по-русски, большой интерферометр для экзопланет разрабатывается учёными под руководством специалистов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Это должна быть четвёрка примерно 3-метровых инфракрасных телескопов, разнесённых друг от друга на расстояние до 600 м, что эквивалентно одному зеркалу диаметром до 600 м. Телескоп LIFE будет базироваться в точке Лагранжа L2 — там же, где сейчас работает «Джеймс Уэбб». Проект должен быть реализован в начале 30-х годов.

Свежей работой учёные из Цюриха доказали, что лежащая в основе интерферометра LIFE методика будет надёжно работать. По крайней мере, с её помощью они смогли обнаружить пригодные для зарождения жизни условия на Земле. Это была не имитация, а проверка на самом высоком уровне — на реальных спектрах. Данные об инфракрасных спектрах Земли учёные получали с космического зонда NASA Aqua и затем анализировали с использованием соответствующих фильтров.

Учёные понимали, что с расстояния в десятки, а то и сотни световых лет экзопланеты будут выглядеть для инструментов человечества как точки или, в лучшем случае, как размытые пятна. Поэтому опираться надо будет на усреднённые показатели. «Наша цель — обнаружить химические соединения в спектре света, которые указывают на жизнь на экзопланетах», — пояснила Саша Куанц (Sascha P. Quanz), руководитель LIFE initiative.

Исследователи специально ограничили экспериментальные данные, чтобы они напоминали спектры экзопланет, полученные из глубин Вселенной. Также были проанализированы спектры, полученные с разных сторон Земли — с полюсов и экватора. Ведь мы вряд ли узнаем об ориентации экзопланеты, поэтому важно было понять, как отличаются спектры с разных точек обзора. К счастью, отличий не оказалось. Если экзопланета будет пригодна для жизни земного типа (а другой мы не знаем), то без разницы каким боком она будет обращена в нашу сторону.

Зато сезонные изменения, как выяснилось, повлияли на показания достаточно неопределённым образом. Наблюдения в январе и июне не дали чётких различий, и судить по полученным данным о климате и атмосфере было затруднительно.

Ключевой вывод исследования обнадёживает: если бы подобный LIFE космический телескоп наблюдал за планетой Земля с расстояния около 30 световых лет, то он обнаружил бы признаки обитаемого мира с умеренным климатом. Команда смогла определить концентрацию в атмосфере CO2, воды, озона и метана в инфракрасных спектрах атмосферы Земли, а также такие условия на поверхности, которые способствовали появлению воды. Признаки наличия озона и метана особенно важны, поскольку эти газы производятся биосферой Земли.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: экзопланеты, жизнь, астрономия
экзопланеты, жизнь, астрономия
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