Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Pro: как по методичке

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Разделения по размерам на манер Apple или Samsung у HUAWEI нет. Pura 70 действительно поменьше Pro и Ultra, и это на самом деле удобный в обращении флагман, но это все еще аппарат, оснащенный экраном с диагональю 6,6 дюйма. Что касается Pro – то здесь и вовсе установлен тот же экран, что и на Ultra, почти тот же корпус (различаются материалы спинки и компоновка блока камер), но габариты идентичны. Аппаратная платформа на Pura 70 попроще, а у Pro и Ultra – одинаковые Kirin 9010. Что касается главного свойства всех флагманов HUAWEI — камер, то как раз ими три модели и различаются больше всего. Pura 70 Pro не получил модуль с выдвижным объективом, но при этом телефотокамера здесь более совершенная, чем у Pura 70.

В общем, все довольно запутанно, и как-то понять логику можно, только взглянув на ценовую шкалу, на которой Pura 70 Pro занимает промежуточную позицию между «почти субфлагманом» Pura 70 и очень дорогим Pura 70 Ultra, представляющим собой скорее демонстрацию самых современных технологий. Pura 70 Pro можно назвать традиционным флагманом, с ожидаемой ценой и набором ожидаемых же достоинств. Вот и поговорим о них.

Мы уже рассказывали в подробностях о HUAWEI Pura 70 и HUAWEI Pura 70 Ultra, так что частично я просто буду ссылаться на эти обзоры, чтобы не повторяться. Отмечу также, что существует еще и версия Pura 70 Pro+, которая представляет собой точную копию Pura 70 Pro, но с использованием в отделке искусственной кожи и особенного стекла, однако в Россию она не поставляется.

HUAWEI Pura 70 Pro HUAWEI P60 Pro HONOR Magic6 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Дисплей 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2844 × 1260, 460 ppi, 120 Гц 6,67 дюйма, LTPO OLED, 2700 × 1220, 444 ppi, 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED,

2800 × 1280 точек, 453 ppi, 120 Гц 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3088, 500 ppi, 120 Гц 6,7 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2796 × 1290, 460 ppi, 120 Гц Защитное стекло Kunlun Glass 2 Kunlun Glass HONOR NanoCrystal Shield Corning Gorilla Armor Ceramic Shield glass Процессор Kirin 9010: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,3 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,18 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,55 ГГц) [неофициальная информация] Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,19 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,75 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: одно ядро ARM Cortex-X4 частотой 3,3 ГГц, пять ядер ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A520 частотой 2,3 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: одно ядро ARM Cortex-X4, частота 3,39 ГГц, пять ядер ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, два ядра ARM Cortex-A520, частота 2,2 ГГц Apple A17 Pro: два ядра Everest, частота 3,78 ГГц + четыре ядра Sawtooth, частота 2,11 ГГц Графический контроллер Maleoon 910 (по неофициальной информации) Adreno 730 Adreno 740 Adreno 750 Apple A17 GPU (6 ядер) Оперативная память 12 Гбайт 8/12 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Да (только NM) Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1× HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1× HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1× HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1×EV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, диапазоны зависят от версии. В международной версии: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 Сотовая связь 5G Доступна только для китайской версии Нет SA/NSA: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 Диапазоны зависят от версии. В международной SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e Bluetooth 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Нет Основная камера Тройной модуль, 50 + 48 + 12,5 Мп, ƒ/1,4-ƒ/4,0 + ƒ/2,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 93 мм), гибридный автофокус на главном модуле, фазовый автофокус на телефотомодуле и широкоугольном модуле, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль, 48 + 48 + 13 Мп, ƒ/1,4-ƒ/4,0 + ƒ/2,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 90 мм), гибридный автофокус на главном модуле, автофокус на двух других модулях, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-2,0 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 180 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 13 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах, оптический стабилизатор на основной и телефотокамерах, светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 + 50 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/3,4 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 + 12 + 12 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 120 мм), светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация – в основном модуле и телемодулях Фронтальная камера 13 Мп, ƒ/2,4, автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 19,19 Вт·ч (5050 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Несъемный аккумулятор: 18,30 Вт·ч (4815 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 88 Вт Несъемный аккумулятор: 21,28 Вт·ч (5600 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 16,88 Вт·ч (4441 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 15 Вт (нет в комплекте) Размер 162,6 × 75,1 × 8,4 мм 161 × 74,5 × 8,3 мм 162,5 × 75,8 × 8,9 мм 162,3 × 79 × 8,6 мм 159,9 × 76,7 × 8,3 мм Масса 220 граммов 200 граммов 225/229 граммов 232/233 грамма 221 грамм Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Операционная система EMUI 14.2 (без сервисов Google) EMUI 13 (без сервисов Google) Android 14, оболочка Magic OS 8 Android 14, оболочка One UI iOS 17 Актуальная цена От 89 999 рублей От 48 000 рублей От 109 990 рублей От 96 000 рублей (серые поставки), от 146 999 рублей (официальные поставки) От 111 000 рублей

⇡#Дизайн и эргономичность

Как было сказано выше, внешне HUAWEI Pura 70 Pro – почти полная копия Pura 70 Ultra. Экран оснащен 2,5D-стеклом, но не «водопадом», грани скошены не сильно. Фронтальная камера в индивидуальном отверстии, тыльные камеры – в огромном треугольном блоке. Гаджет выглядит своеобразно, но зато узнаваемо, ни с какими другими смартфонами устройства серии Pura 70 не спутаешь.

Есть ли у Pura 70 Pro какое-то своеобразие по сравнению с Ultra? Да! Спинка здесь покрыта не искусственной кожей с характерными узорами, а обычным (ну как обычным – закаленным, конечно) стеклом – черного, белого или фиолетового цвета.

При идентичных габаритах Pura 70 Pro оказался на шесть граммов легче Pura 70 Ultra. Впрочем, это в любом случае здоровенный и не слишком удобный смартфон (что нормально для современного флагмана, увы), но он хотя бы карман не рвет острыми гранями, как Samsung Galaxy S24 Ultra или iPhone 15 Pro Max. И в руке его держать более-менее комфортно.

Есть и еще одно внешнее отличие от Ultra – оно касается камеры, конечно же. И дело не только в другом главном модуле (на глаз их отличить сложно), а в иной компоновке всего блока, где вспышки размещены внутри него, а не снаружи. Добавлю, что сам (огромный и толстый, сильно выпирающий над и так не тонким корпусом) блок камер окрашен в цвет корпуса – и это отличное решение.

Лицевая панель, как, думается, и задняя, прикрыта фирменным стеклом Kunlun Glass второго поколения – без базальтового напыления, как у Ultra, но вообще стекло HUAWEI отлично себя зарекомендовало, жаловаться тут в любом случае не на что. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. В комплекте есть чехол из прозрачного пластика.

Компоновка корпуса ожидаемая – мини-джек не появился, ИК-порт на месте (верхняя грань), аппаратные клавиши справа.

В HUAWEI Pura 70 Pro установлена программная среда EMUI 14.2, про которую мы уже много рассказывали совсем недавно, начиная с обзора HUAWEI nova 12s. Это полноценная уже операционная система на основе открытого ядра Android, выросшая из оболочки для ОС Google. Пользователь обнаружит тут привычную навигацию, отсутствие сервисов Google (которое, при должной сноровке, не мешает пользоваться привычными приложениями), магазин AppGallery и поисковик apk-файлов Petal Search. А также изобилие специальных возможностей вроде панели SuperHub для быстрой переноски контента, сервис «Суперустройство» для управления экосистемой гаджетов HUAWEI (в том числе есть и ИК-порт для более комплексного управления умным домом), очень подробные настройки конфиденциальности и так далее.

Интерфейс EMUI 14 Screenshot_20240527_160626_com.android.settings.jpg Смотреть все изображения (24) Screenshot_20240527_160631_com.huawei.security.privacycenter.jpg Screenshot_20240527_160635_com.huawei.security.privacycenter.jpg Screenshot_20240527_160640_com.huawei.parentcontrol.jpg Screenshot_20240527_160643_com.huawei.hiassistantoversea.jpg Screenshot_20240527_160649_com.huawei.hwid.jpg Screenshot_20240527_160255_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160408_com.huawei.controlcenter.jpg Screenshot_20240527_160454_com.huawei.systemmanager.jpg Screenshot_20240527_160624_com.android.settings.jpg Screenshot_20240527_160405_com.android.settings.jpg Screenshot_20240527_160411_com.android.settings.jpg Screenshot_20240527_160416_com.android.settings.jpg Screenshot_20240527_160419_com.huawei.aod.jpg Screenshot_20240527_160227_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160230_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160232_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160236_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160238_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160243_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160250_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160253_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160225_com.huawei.android.launcher.jpg Screenshot_20240527_160115_com.android.keyguard.jpg Смотреть все

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Занимает в памяти оболочка около 12 Гбайт, работает быстро и без сбоев.

Сканер отпечатков пальцев встроен в «сэндвич» экрана, используется оптический сенсор, быстрый и чувствительный, но расположен он очень близко к нижнему краю экрана – распространенное, но от того не менее неприятное решение, вынуждающее либо придерживать гаджет второй рукой, либо слегка перехватывать его в ладони. Сканер можно продублировать с помощью системы распознавания лица на основе фронтальной камеры, без дополнительных сенсоров. Она работает очень быстро, но это менее надежный метод – использовать его как основной не рекомендуется.

⇡#Дисплей и звук

HUAWEI Pura 70 Pro получил тот же дисплей, что и Pura 70 Ultra: это панель LTPO OLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2844 × 1260 точек. Плотность пикселей — 460 ppi. Дисплей поддерживает высокую частоту обновления, причем способен менять ее динамически в диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от типа контента. Частота ШИМ – 1440 Гц. Проблема мерцания при низких значениях яркости не исключается (частота не самая высокая), но ощутимо снижена. Если же кому-то и этого недостаточно, есть функция дополнительного программного димминга – это окажет влияние на цветопередачу, снизится разрешение, но мерцать экран практически не будет.

И да, это тот случай, когда наличие такого же экрана, как в уже протестированном ранее смартфоне, не означает, что можно поставить здесь прочерк и переходить к следующему пункту. Дело в том, что протестировать экран Pura 70 Ultra у нас не было возможности. Исправляемся сейчас. Максимальная измеренная яркость (без автоматической подстройки, при искусственном свете светодиодных ламп) составила 597 кд/м2. Заявленная пиковая яркость – 2500 кд/м2. По цифрам яркость, может быть, и не рекордная, но ее, мягко говоря, хватает – на солнце дисплей ведет себя уверенно и даже без автоподстройки задирает яркость, чтобы экран соответствовал стандарту HDR10 при показе соответствующего контента.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами; также здесь как раз спрятан дополнительный режим снижения мерцания OLED-экрана), отрегулировать разрешение (в том числе выставить «умное» разрешение – оно выбрано по умолчанию и я не заметил, чтобы с этим параметром разрешение падало ниже 2844 × 1260), масштаб, размер шрифтов, спрятать за темной шторкой отверстие фронталки, установить темный или светлый режим. Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («Обычный» и «Яркий») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без дополнительной индивидуальной подстройки температуры.

Если по яркости экран HUAWEI Pura 70 Pro/Ultra – середнячок, то по цветопередаче (это обычно для HUAWEI) – в топе. В обычном режиме цветовой охват в точности соответствует стандарту sRGB, гамма чуть ниже нормы (2,18), температура эталонная (на уровне 6 500 К), а среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого и широкий набор цветовых оттенков) составляет 0,67. Идеальная настройка!

Проблема дисплея Pura 70 Pro та же, что и у дисплея Pura 70, – фокус на цветовом пространстве sRGB, к которому экран стремится и в ярком режиме. Вероятно, дело в том, что он по умолчанию подстраивается под цветовой профиль контента (тестовые паттерны у нас как раз с профилем sRGB), но факт остается фактом. В ярком режиме действительно чуть поднимается яркость (незначительно), цвета становятся холоднее (в диапазоне от 7 000 до 7 500 К), гамма остается той же, а вот среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет уже 2,90. Большого смысла переключаться с обычного режима я не вижу.

В HUAWEI Pura 70 Pro отсутствует аналоговый аудиоразъем, но с беспроводной передачей звука ситуация нормальная: поддерживаются профили LDAC, AAC и фирменный L2HC, а вот LHDC и aptX остались за скобками. Внешние динамики стереофонические, но наряду с выделенным динамиком работает разговорный. Громкость нормальная, но не более того. Отмечаю также отсутствие поддержки Dolby Atmos. Как мультимедийное устройство HUAWEI Pura 70 Pro вызывает смешанные чувства – сложности с установкой того же YouTube и популярных стриминговых сервисов и средние динамики, но шикарно настроенный экран и хорошая работа с беспроводными наушниками (особенно фирменными, авторства HUAWEI).

HUAWEI Pura 70 Pro построен на той же аппаратной платформе, что и Pura 70 Ultra, – Kirin 9010. Прошлогодняя платформа, Kirin 9000S1, досталась только младшему, Pura 70.

Официальной информации о Kirin 9010 по-прежнему нет, но найти в интернете, что этот чипсет собой представляет, не составляет труда. Платформа получила восьмиядерный центральный процессор с архитектурой ARM, разбитый на три кластера: одно ядро Taishan Big с частотой 2,3 ГГц, три ядра Taishan Mid с частотой 2,18 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц. Ядра Taishan являются кастомными и, по всей видимости, многопоточными. За графику отвечает ускоритель Maleoon 910. Скорее всего, платформа выполнена по 7-нанометровому техпроцессу. Основные инструкции поддерживаются, но, к примеру, Vulkan лишь версии 1.0, а с трассировкой лучей платформа, судя по всему, не дружит вовсе – к примеру, бенчмарк 3Dmark’s Solar Bay просто не запускается.

Результаты синтетических HUAWEI Pura 70 Pro gfxbench.jpg Смотреть все изображения (8) wild life stress.jpg wild life.jpg antutu.jpg aztec.jpg extreme stress.jpg extreme.jpg geekbench.jpg Смотреть все

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То есть да, и общий уровень производительности, и какие-то актуальные эффекты в играх не впечатляют – по мощи это околофлагманский, а не флагманский результат. В разных тестах Kirin 9010 демонстрирует уровень, сравнимый скорее с уровнем Snapdragon 888, любой Snapdragon 8 поколения Gen уже превосходит его по производительности. Другое дело, что мощь флагманских платформ и так уже давно откровенно избыточна, поэтому даже такого уровня вполне хватает для нормальной работы гаджета. Система бегает шустро, приложения работают без проблем, да и в играх в основном все хорошо. Но да – большого задела на годы вперед нет, и новые проекты с трассировкой лучей уже не будут тут работать на полную катушку.

Печальнее, что, несмотря на не самую высокую производительность, есть проблемы и с тепловыделением. Это почти норма для флагманских платформ, но неприятно, что HUAWEI здесь не отличается в лучшую сторону. В ресурсных тестах зафиксирован троттлинг вплоть до 56% — с учетом и так не самой высокой производительности это может быть проблемой при долгих игровых сессиях. Зато при этом корпус теплеет, но не раскаляется – хотя бы проблем с перегревом не будет, троттлинг выполняет свою функцию.

HUAWEI Pura 70 Pro представлен в России лишь в одной конфигурации — 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 Гбайт энергонезависимой флеш-памяти неуточненного стандарта. Платформа поддерживает и UFS 3.1, и UFS 4.0 – но корректных данных о том, какая именно память в Pura 70 Pro, нет, а тестирование выдает сложные для интерпретации результаты: по скорости чтения это очевидно UFS 3.1 (1,9 Гбайт/с), по скорости записи – ближе к UFS 4.0 (1,8 Гбайт/с). Слот для карты памяти отсутствует. Нет и опции расширения оперативной памяти за счет накопителя.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В смартфоне есть 5G-модем, равно как и опция экстренных звонков по спутниковой связи, но обе опции работают только в Китае. LTE же отлично работает везде, в том числе и в России, – скорость нормальная, все нужные диапазоны поддерживаются. Есть VoLTE. И да, удивительно, но есть и поддержка eSIM, которой нет ни в Pura 70, ни в Pura 70 Ultra. А в «среднем» флагмане есть — странные дела.

Беспроводные соединения представлены в полном объеме: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 есть, но нет Wi-Fi 7), Bluetooth 5.2, NFC, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou и Galileo.

Хотелось написать, что в HUAWEI Pura 70 Pro камера смешанная – частично как у Pura 70, частично как у Pura 70 Ultra, но это совсем не так. Ultra все же получила совсем особенный блок с тремя камерами, которые больше нигде в линейке не применяются. А вот общие черты с Pura 70 есть – два из трех модулей тут идентичны, отличается только телефотомодуль.

На самом деле, достоверно не известно, одинаковые ли или разные тут широкоугольные камеры, – HUAWEI дает очень мало информации о начинке своих смартфонов (это касается не только «железа», но и камер). Логика подсказывает, что они одинаковые – та же светосила (f/2,2), то же конечное разрешение снимков, да и качество идентичное. Но при этом в характеристиках указано разрешение в 12,5 мегапикселя, тогда как у Pura 70 – 13 мегапикселей. Впрочем, я списываю это именно на запутанность характеристик; факты указывают на то, что камеры идентичны – наравне с подобным модулем на HUAWEI P60 Pro.

Главные камеры же одинаковы уже по всем данным. Здесь используется неназванный 50-мегапиксельный сенсор – вероятнее всего, это OmniVision OV50H: Quad Bayer, 1/1,3", размер отдельного пикселя – 1,12 мкм. С ним работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием примерно в 25 мм и переменной диафрагмой – в диапазоне от ƒ/1,4 до ƒ/4. Эта камера оснащена гибридным автофокусом (фазовый и контрастный с лазерным помощником) и оптической стабилизацией. Зум-камера, судя по всему, та же, что и на HUAWEI P60 Pro: там использовался сенсор Sony IMX858 – технически его разрешение составляет 50 мегапикселей, но из них задействованы только 48 мегапикселей, применяется небольшой кроп (вероятно, для более корректного масштабирования). Габариты — 1/2,51” (0,7 мкм). Оптика с ЭФР 90 мм (3,5-кратный зум) и светосилой f/2,1. Есть автофокус, оптический стабилизатор. Как и на Ultra, телефотомодуль получил относительно небольшую минимальную дистанцию фокусировки и может использоваться для макросъемки.

Набор фокусных расстояний дополнен двумя вариантами «гибридного» зума: двукратным и десятикратным. Здесь все просто, в отличие от Pura 70, обе камеры, картинка с которых используется для подобных вариантов масштабирования, получили Quad Bayer-сенсоры, так что «умный» кроп здесь вполне возможен, но десятикратное приближение все равно реализовано как-то более хитро – для него берется изображение с модуля с 3,5-кратным зумом, дополнительное приближение «высчитывается» программно.

Это, в принципе, заметно. Днем десятикратный зум оказывается более-менее рабочим – да, есть замыленность, общая нехватка резкости, при съемке против солнца – серьезные засветы. Но в целом качество фотографий можно назвать приемлемым. А вот ночью все печально — изображение буквально рассыпается на пиксели при нехватке освещения. Но в условиях яркого городского освещения снимать все же можно. 3,5-кратный зум при этом реализован отлично – к нему у меня только две претензии: порой возможен смаз даже в простых по свету условиях и обработка источников освещения при ночной съемке осуществляется грубовато.

Главная камера хороша при самых разных условиях съемки – меня порадовал и динамический диапазон, и детализация (резко, но без перебора), и цветопередача – порой чуть холодноватая, но в пределах нормы. Ночью камера работает уверенно, выдавая стабильную картинку даже при совсем слабом освещении. Двукратный гибридный зум также оказывается вполне непплох – да, есть падение резкости, но заметно это только ночью. Днем же на самом деле можно зафиксировать маркетинговое «зум без потерь» (ну почти).

Широкоугольная камера вполне стандартна: угол охвата достойный, падение резкости по краям есть, но не катастрофическое, оптика работает корректно с разными источниками света, но против солнца все же немного теряется. При съемке ночью в городе камера остается рабочей, в полной же темноте уже не справляется с задачами (в отличие от главного модуля и даже зум-камеры).

На главную камеру HUAWEI Pura 70 Pro можно снимать как в стандартном разрешении (по умолчанию это 12,5 мегапикселя), так и с использованием каждого субпикселя, получая 50-мегапиксельные снимки. Причем есть два варианта съемки в повышенном разрешении. По умолчанию предлагается снимать с применением ИИ – в этом случае требуется три секунды на обработку кадра, но мы получаем снимок с цветами и расширенным динамическим диапазоном, как это происходит с фото с уменьшенным разрешением. А можно отключить ИИ и делать снимки в повышенном разрешении быстро, но картинка при этом будет более «плоской». Режим доступен только при съемке со стандартным фокусным расстоянием. Это любопытно, потому что зум-камера вообще-то в теории тоже может предложить такую опцию, но обходится без нее.

В главной камере установлена оптика с переменной диафрагмой с диапазоном от f/1,4 до f/4, причем ступеней очень много. Пример – выше. Обратите внимание, что «лучики» на солнце появляются уже при значении диафрагмы f/1,6 – можно констатировать, что работает диафрагма тут не совсем «честно», эффекты дорисовываются программно.

Ночью по мере необходимости смартфон использует специальный режим со склейкой кадров. В большинстве случаев можно довериться автоматическому выбору, но при съемке в условиях почти полного отсутствия освещения стоит включить этот режим принудительно. Это позволит получить сколько-нибудь читаемую картинку на широкоугольную камеру, которая без ночного режима попросту теряется. Десятикратный зум, повторюсь, не спасает уже ничего – при серьезном недостатке освещения картинка превращается в «кашу». Но три «средних» фокусных расстояния оказываются рабочими даже при совсем слабом свете. Хотя действительно хорошо Pura 70 Pro снимает ночью только на главную камеру.

Доступны фирменные профили обработки изображений, оставшиеся после Leica, переименованные в XMAGE и дополненные в новом поколении монохромным профилем. Примеры – выше.

Портретный режим неплох, но не более того. Почему-то недоступен монохромный фильтр, эффекты боке интересные, но они не менялись уже много лет. Время от времени случается брак по резкости – фокус может чуть промахнуться мимо объекта съемки, будьте внимательны. Зато доступны три фокусных расстояния, искусственное размытие осуществляется корректно и довольно мягко, без грубого разделения слоев, а цвет кожи модели и общая пластичность картинки не вызывают вопросов.

Как я уже говорил, для макро HUAWEI Pura 70 Pro использует в первую очередь телефотомодуль. Он не позволяет снимать «натуральное» макро, когда в глазах жука можно разглядеть отражение фотографа, но благодаря оптическим свойствам телефотооптики с ЭФР 90 мм крупные планы получаются сочными, с небольшой естественной глубиной резкости. Вдобавок объекту съемки, если он живой, не обязательно лезть со смартфоном в лицо, тем самым спугивая его. При этом макро можно снимать и на другие камеры – в этом случае оно будет более-менее стандартным.

Как и в других смартфонах серии, есть режим «В движении», который позволяет получать четкие снимки в динамике. Пока режим требует доработки, но он как минимум работает – при съемке действительно быстро движущихся объектов можно получить резкие фотографии без смаза.

Про приложение камеры нового сказать нечего: приятная навигация и хороший набор функций, а также возможность переключаться между фокусными расстояниями при съемке видео, касаясь значков, а не при помощи неудобного ползунка.

HUAWEI Pura 70 Pro. Gallery

HUAWEI Pura 70 Pro умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду при работающей стабилизации и c возможностью переключаться между камерами – причем в данном случае доступен и широкоугольный модуль, который в Pura 70 можно было активировать только в режиме 4K 30p. Можно снимать видео с программным расширением динамического диапазона (HDR Vivid), а вот менять диафрагму во время съемки нельзя и здесь – опция доступна только на Ultra. Есть фильтры XMAGE, режим усиленной стабилизации (в Full HD, но с частотой до 60 кадров в секунду). Можно снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры, применять ретушь при портретной видеосъемке. Качество съемки очень хорошее – заметно лучше, чем на Pura 70, например. Вероятно, в Kirin 9010 стоит более совершенный процессор обработки изображений, нежели в Kirin 9000S1.

Фронтальная камера физически та же, что и у HUAWEI P60 Pro, — это широкоугольный модуль (ЭФР — 23 мм) с достаточно крупным для фронталки сенсором (1/2,8 дюйма), разрешением 13 мегапикселей и светосилой f/2,4, с возможностью писать стабилизированное 4К-видео и опцией съемки с тремя фокусными расстояниями. Но с ней в данном случае работает автофокус – и это очень приятная опция, особенно при съемке автопортретов крупным планом. Есть искусственное размытие заднего плана с разными фильтрами и ретушь.

HUAWEI Pura 70 Pro оснащен аккумулятором емкостью 19,19 Вт·ч (5050 мА·ч, 3,8 В). Автономность вполне обычная для современного смартфона высокого уровня – полный день на одном заряде (пока батарея не деградирует) он выдержит почти наверняка даже при серьезной нагрузке (если не играть в игры непрерывно, конечно).

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенными беспроводными соединениями смартфон продержался более 21 часа. Очень хороший результат!

Для зарядки используется порт USB Type-C (USB 3.1), смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью примерно за 25 минут – но в «турборежиме», по умолчанию скорость зарядки ограничена для продления ресурса аккумулятора. Адаптер есть в комплекте, и он тут снова, как и у P60 Pro, с двумя разъемами – USB Type-C и Type-A, можно одновременно заряжать пару устройств или просто использовать его для зарядки ноутбука HUAWEI. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 80 (!) Вт, также смартфон умеет заряжать сопутствующие устройства без проводов (да и по кабелю) сам.

HUAWEI Pura 70 Pro – это наиболее «традиционный» флагман из всех трех в серии. Ultra просит переплачивать за по-настоящему уникальные возможности фотосъемки (но не делающие его лучшим, что засвидетельствовал наш сравнительный обзор камер флагманских смартфонов). Pura 70 переносит флагманские возможности (в ограниченном количестве) в ценовой сегмент пониже и благодаря этому выглядит очень привлекательно. А Pura 70 Pro просто качественно выполняет обязательную программу: шикарный экран, платформа помощнее, чем у Pura 70 (но слабее, чем у других конкурентов), очень достойные камеры – не столь выдающиеся, как у Ultra, но сравнимого уровня (разве что широкоугольный модуль подкачал), превосходная автономность, почти рекордно быстрая зарядка, защита по стандарту IP68 и так далее. Как вишенка на торте – поддержка eSIM, почему-то у единственного из всей серии.

Достоинства:

превосходно настроенный и яркий LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц и высоким разрешением;

отличное качество съемки на тыльные камеры (особенно на главную и телефотомодуль);

неплохая фронтальная камера с автофокусом;

прекрасная автономность + очень быстрая проводная зарядка + невероятно быстрая беспроводная зарядка;

влагозащита IP68;

поддержка eSIM.

Недостатки:

нет слота для карты памяти;

нет Google Mobile Services;

невысокое качество съемки в темноте на широкоугольный модуль;

совмещенные стереодинамики (разговорный + выделенный);

относительно невысокая производительность (и определенные проблемы с троттлингом).

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