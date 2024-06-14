Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побудь в моей шкуре

Все TECNO CAMON 30 внешне (почти) одинаковы, хотя внутри каждый исполнен по-своему. Но если TECNO CAMON 30 Pro 5G и TECNO CAMON 30 Premier 5G легко различить между собой (хотя бы благодаря названиям), то у младших все сложнее. Дело в том, что есть два TECNO CAMON 30 – обычный и 5G, о котором мы и говорим сегодня.

Они идентичны внешне и обладают почти полностью одинаковыми характеристиками (экран, камеры, аккумулятор, скорость зарядки), но рвзличаются аппаратными платформами. И тут все логично – TECNO CAMON 30 5G получил чипсет со встроенным 5G-модемом (MediaTek Dimensity 7020), а TECNO CAMON 30 – 4G-платформу, MediaTek Helio G99 Ultimate. Эти платформы близки по характеристикам, но все же различаются не только модемами – Dimensity 7020 все-таки помощнее. Но и стоит TECNO CAMON 30 5G дороже – цены на него стартуют с отметки 27 999 рублей, а на TECNO CAMON 30 – с 21 999 рублей. Вероятнее всего, именно базовая версия станет самой массовой в серии – так что, если вам интересна именно она, учитывайте, что 5G-версия почти во всем ее повторяет, кроме производительности (но и она отличается незначительно) и 5G-функциональности.

TECNO CAMON 30 5G TECNO CAMON 30 Premier 5G HUAWEI nova 12s Xiaomi Redmi Note 13 Pro realme 12+ Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц 6,77 дюйма, LTPO AMOLED, 2780 × 1264 точки 451 ppi; 120 Гц 6,7 дюйма, OLED, 2412 × 1080 точек, 394 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Процессор MediaTek Dimensity 7020: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,2 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 8200 Ultimate: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A78, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A78, частота 3,0 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) Mediatek Helio G99 Ultra: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 7050: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер IMG BXM-8-256 ARM Mali-G610 MC6 Adreno 642L ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G68 MC4 Оперативная память 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт 8/12 Гбайт 6/8/12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 512 Гбайт 256 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, мини-джек (3,5 мм) Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Нет Нет SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 + 2 + 0,08 Мп, ƒ/1,8 (стандартный угол обзора + две вспомогательные камеры), фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 50 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + трехкратный зум), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главной камере, четверная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), гибридный автофокус с главной камерой, автофокус с широкоугольной камерой, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль, 200 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус с главным модулем, оптический стабилизатор с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модуле, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, без вспышки 60 Мп, ƒ/2,4, автофокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 70 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 70 Вт Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 66 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 67 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 67 Вт Размер 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 мм 162,7 × 76,2 × 7,9 мм 161,3 × 75 × 6,9 мм 161,2 × 75 × 8 мм 163 × 75,5 × 7,9 мм Масса 192 грамма 210 граммов 168 граммов 188 граммов 190 граммов Защита от воды и пыли IP53 IP54 Нет IP54 IP65 Операционная система Android 14, оболочка HiOS 14 Android 14, оболочка HiOS 14 EMUI 14 Android 13, оболочка MIUI 14 Android 14, оболочка realme UI 5.0 Актуальная цена От 27 990 рублей От 53 990 рублей От 35 990 рублей От 23 000 рублей (серые поставки), от 32 000 рублей (официальные поставки) От 29 999 рублей

⇡#Дизайн и эргономичность

Про внешность, можно сказать, сразу всех смартфонов серии TECNO CAMON 30 мы уже говорили в обзоре TECNO CAMON 30 Premier 5G. Ключевая особенность – отсылки к традиционным фотокамерам: «безель» вокруг блока камер, напоминающий о фокусировочном кольце сменной оптики, наплыв сбоку или сверху (в зависимости от ориентации гаджета), похожий на выступ для более удобного хвата, и индикатор, отсылающий к клавише записи видео – и, к слову, горящий красным как раз при записи видео (или сигнализирующий о поступившем звонке – все настраивается; можно его вообще отключить).

Да, смартфоны серии похожи, но не идентичны. У TECNO CAMON 30 5G плоская задняя крышка, тот самый «наплыв для хвата» выделен глянцевой поверхностью, но не выступом на корпусе, рельеф здесь заметно проще. Также намного меньше выступает блок камер, в котором, в свою очередь, мы видим стекла объективов меньшего диаметра. Ну и вспышка поскромнее, без дополнительной окантовки.

Есть отличия и на гранях – в TECNO CAMON 30 5G аппаратные клавиши традиционным способом сгруппированы на правой грани, а на левую вынесен слот для карточек.

Материалы тоже поскромнее: грани и окантовки сделаны из пластика. Задняя крышка в той версии, что нам досталась, стеклянная. Но вообще-то есть и вариант TECNO CAMON 30 5G с крышкой из искусственной замши – напоминающей настоящую замшу разве что названием, но материал в любом случае интересный.

Габаритами TECNO CAMON 30 5G и TECNO CAMON 30 Premier 5G очень похожи, но старшая версия все-таки тяжелее – из-за более серьезных камер, судя по всему. Корпус защищен от брызг – стандарт IP53.

Цветовых вариаций три: зеленая как раз «замшевая», а черная и белая – со стеклянной задней крышкой (и пластиковыми гранями). В комплекте есть пластиковый чехол в цвет корпуса, дублирующий оформление задней панели.

Про функциональные элементы я уже сказал пару слов выше. Надо добавить, что мини-джек отсутствует, как и в старших «камонах» (но есть в TECNO CAMON 30). ИК-порт есть везде.

TECNO CAMON 30 5G работает на базе операционной системы Android 14 с оболочкой HiOS 14. Что-то новое про оболочку после уже многочисленных протестированных смартфонов TECNO с ней на борту (TECNO POVA 6, TECNO POVA 6 Pro, TECNO CAMON 30 Premier 5G) сказать не получится.

Интерфейс оболочки HiOS 14

Дизайн немного специфический, но уже не чета HiOS пару-тройку лет назад – сейчас все более-менее унифицировано со стандартной средой для Android, а упор на большие папки еще раньше подхватили другие производители, тут TECNO даже чуть опередила тренды. Предустановленного софта много, но по сравнению с иными конкурентами (realme, HONOR, HUAWEI) – не пугающе много. Довольно обильная кастомизация, островок в районе фронтальной камеры, «плавающие окна» (картинка в картинке), боковая панель для быстрого доступа к избранным приложениям, единый буфер обмена SmartHub и специальный режим для взаимодействия с ноутбуками того же бренда (OneLeap — c очень высокой скоростью обмена файлами и легким подключением). Работает оболочка шустро, каких-то глюков я не встретил за время тестирования. Но занимает она в памяти смартфона аж 20 Гбайт – многовато. Обещают до трех лет обновления ОС – то есть вплоть до Android 16.

Сканер отпечатков вмонтирован в «сэндвич» экрана. Использован оптический сенсор – в меру чувствительный, работающий с минимальным процентом брака, но он расположен очень близко к нижней кромке смартфона. Вибрация срабатывает только при неудачном распознавании отпечатка. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры, она менее надежна, но зато работает значительно быстрее.

⇡#Дисплей и звук

TECNO CAMON 30 5G получил AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2436 × 1080 точек. Плотность пикселей — 397 ppi. Вполне нормальная по характеристикам панель для смартфона среднего класса – чуть обесценивает ее разве что тот факт, что в заметно более недорогом TECNO POVA 6 Pro стоит ровно тот же экран.

Поддерживается частота обновления вплоть до 120 Гц (в том числе и в играх, что встречается, мягко говоря, нечасто). Можно как переключаться вручную между частотой 60, 90 и 120 Гц, так и оставить выбор смартфону. Частота ШИМ – 2160 Гц, что фактически избавляет экран от проблемы с мерцанием при низких значениях яркости.

Максимальная измеренная при искусственном освещении светодиодными лампами яркость дисплея TECNO CAMON 30 5G составила 651 кд/м2. Для смартфона среднего класса это почти запредельный уровень – базовая яркость даже неплохих OLED-панелей, как правило ниже. С включенной автоподстройкой (да и без нее) при ярком внешнем освещении максимальная яркость еще выше – в любом случае никакого дискомфорта при пользовании смартфоном на улице даже в солнечный день вы не испытаете. HDR-контент тоже можно смотреть в оригинальном качестве.

Настроек дисплея немного: яркость (в том числе адаптивная); режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; темная тема с возможностью настроить расписание ее работы; размер шрифтов; режим «В кармане», в котором снижается чувствительность сенсорного слоя дисплея во избежание случайных действий с ним. Имеется возможность настройки цветопередачи: выбор осуществляется между пресетами «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет»; для каждого из них можно индивидуально регулировать цветовую температуру. Я измерил цветопередачу дисплея с двумя доступными предустановками с цветовой температурой по умолчанию.

По умолчанию выставлен режим «Оригинальный цвет», что немного неожиданно – обычно производители смартфонов по умолчанию предлагают яркие и более холодные оттенки. Но при этом дисплей, как заявлено в описании, должен подстраивать цветопередачу под контент. Однако он это не делает: тестовые паттерны у нас – в стандарте sRGB, а дисплей работает с охватом, даже чуть превышающим DCI-P3. Гамма тоже чуть выше нормы – 2,32. И температура – кривая держится на уровне 7 500 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,27 при норме в 3.

В ярком режиме дисплей ведет себя примерно так же. То есть да, подрастает яркость, но показатели (гамма, охват) те же; температура становится еще выше – уже на уровне 7 600-7 700 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет уже 4,25 – еще чуть дальше от нормы. Но в целом дисплей можно признать настроенным нормально.

Смартфон получил стереодинамики – наряду с выделенным на нижней грани работает разговорный, но звук благодаря специальным прорезям выводится на торец, так что позиционирование улучшается. Мини-джек отсутствует, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth версии 5.3 – с поддержкой профиля LDAC, но без aptX.

TECNO CAMON 30 5G получил аппаратную платформу MediaTek Dimensity 7020 – это очередной ребрендинг, на этот раз платформы Dimensity 930, одного из первых 5G-решений бренда для смартфонов среднего класса. Но с небольшим изменением.

MediaTek Dimensity 7020 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A78 тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ARM Cortex-A55 частотой 2 ГГц. За графику отвечает решение PowerVR IMG BXM-8-256 тактовой частотой 900 МГц. Технологический процесс — условные 6 нм. А упомянутое изменение касается модуля Bluetooth – он здесь версии 5.3 против 5.2 у Dimensity 930. Вероятно, «под капотом» у Dimensity 7020 есть еще что-то интересное, но в открытых источниках выяснить это не получилось.

Еще одна особенность платформы – ограниченная поддержка протоколов Vulkan – из-за этого, к примеру, не запустилась часть тестов из нашего стандартного пакета (3DMark’s Wild Life). И это окажет определенное влияние на производительность в играх, хотя как именно и в каких – сказать довольно тяжело. Что касается чистой производительности, то тут TECNO CAMON 30 5G держится посерединке относительно конкурентов – без блеска, но и без провалов. Можно сравнить его производительность с результатами Infinix NOTE 40 Pro – смартфона с платформой MediaTek Helio G99 Ultimate, такой оснащен TECNO CAMON 30 (без 5G).

Результаты синтетических тестов TECNO CAMON 30 5G

Есть некоторая тенденция к троттлингу. Как я уже сказал выше, обычные наши ресурсные тесты запустить не получилось, но бенчмарк CPU Throttling Test зафиксировал понижение частоты на 21%. При этом серьезного нагрева под нагрузкой не происходит – смартфон теплеет, но держать его комфортно.

TECNO CAMON 30 5G предлагается в российской рознице с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Тип памяти, к сожалению, не уточняется, и выяснить его не получилось, но есть основания предполагать, что тут стоит все-таки память стандарта LPDDR4X. А вот тип накопителя более-менее понятен – это UFS 3.1. Вариантов по емкости тоже два – 256 или 512 Гбайт. Оперативную память также можно расширять, но уже за счет накопителя. У нас на тесте побывал TECNO CAMON 30 5G в той версии, которой в России как раз не будет, – 8+512 Гбайт.

Связь и беспроводные коммуникации

В TECNO CAMON 30 5G есть как 5G-, так и LTE-модем – достаточно быстрый и работающий во всех необходимых диапазонах. Есть поддержка VoLTE, а вот совместимость с eSIM не предусмотрена.

Остальные беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo) и NFC.

Камера

С TECNO CAMON 30 5G производитель вернулся к практике наполнения блока камер так называемыми вспомогательными модулями. Возможно, они несут реальную пользу, но, когда из трех камер только одна отвечает непосредственно за съемку, это выглядит несколько странно. Пользователю доступно только одно оптическое фокусное расстояние. Макромодуль для съемки крупных планов не предусмотрен. Про дополнительные камеры известно лишь то, что они имеют разные разрешения – 2 и 0,08 мегапикселя.

В главной же камере используется модуль на 50 мегапикселей, и это весьма солидный Samsung ISOCELL GN5 (который, вероятно, был использован в прошлогоднем TECNO CAMON 20 Premier 5G, но официального подтверждения этому я не нашел): габариты – 1/1,57" (размер отдельного пикселя, соответственно, 1 мкм). С ним работает объектив светосилой f/1,8. Фокусное расстояние стандартное — примерно 26 миллиметров в 35-мм эквиваленте. Автофокус – фазовый, есть оптический стабилизатор. То есть да, камера, отвечающая за съемку, весьма серьезна – тут гаджет подтверждает реноме серии TECNO CAMON.

Samsung ISOCELL GN5 выстроен по схеме Quad Bayer – то есть светочувствительные датчики собраны в группы по четыре — и по умолчанию смартфон выдает снимки в разрешении 12,5 Мп (4 064 × 3 048). Есть и возможность переключиться в режим съемки с задействованием каждого субпикселя – с разрешением… 100 мегапикселей! Да, здесь 50-мегапиксельный сенсор, но в режиме повышенной четкости он использует апскейлинг и выдает снимки в разрешении 11 520 × 8 640. Причем как со стандартным фокусным расстоянием, так и с гибридным зумом. Говорить о реальном приросте в детализации не приходится, тут цифры превалируют над здравым смыслом. Здесь TECNO — как и с количеством камер — пускает пыль в глаза.

Но на этом, по счастью, «приписки» занчиваются. В том, что касается базовых функций и качества съемки, у TECNO CAMON 30 5G все нормально (и честно). Смартфон предлагает двукратный «гибридный» зум (кроп от 50-мегапиксельной картинки) – здесь он не стремится к высоким и заведомо нереализуемым на хорошем уровне цифрам. И зум действительно реализован качественно. При естественном свете и даже относительно ярком искусственном свете потери в детализации незначительные, пользоваться зумом можно свободно. Ночью падение качества заметно сильнее, зум справляется уже с трудом. То есть несмазанный снимок получить можно, но детали «сыпятся».

Что касается стандартного угла обзора, тут картинка хороша как днем, так и ночью (с определенной натяжкой – речь все-таки не о флагманском устройстве). Есть небольшая тенденция к подтягиванию детализации при помощи повышения контурной резкости – те самые контуры порой могут выглядеть слишком акцентированно. Но динамический диапазон на уровне, цветопередача холодновата, но в пределах нормы. И да, при слабом освещении камера остается полностью рабочей – падение детализации неизбежное, но не слишком серьезное. Отмечу только не совсем уверенную работу оптики при контровом свете – блики очень заметные.

Есть ночной режим, в котором смартфон делает несколько кадров с различной экспозицией, объединяя их затем в один и «допиливая» результат программно. И да, в этом режиме можно получить достаточно гладкую картинку даже с двукратным зумом, в том числе и в условиях совсем слабого освещения (к примеру, на деревенской улице с редкими фонарями).

Увы, со старших «камонов» не переехала опция, базовая для остальных смартфонов и недоступная для бюджетных и среднебюджетных TECNO. Аппарат не позволяет объединить в рамках портретного режима ретушь и искусственное размытие заднего плана. Фирменная черта и, можно сказать, проклятие этих гаджетов. Отмечу, что ретушь настраиваемая – и даже с возможностью наносить макияж или вносить абсурдные изменения во внешность (глаза на половину лица и тому подобное). Размытие работает нормально – боке благородным не назовешь, да и опций по его настройке (или добавлению фильтров) не так уж много, но при этом отделяет объект от фона смартфон достаточно аккуратно – даже аккуратнее, чем старший, Premier.

А вот что позаимствовано у старшей версии, так это так называемые профили — продвинутые «фильтры», которые не только (и не столько) тонируют изображение, сколько работают с насыщенностью, тенями и прочими тонкими настройками. Их представлено три: «Стандарт» (по умолчанию), «Подсветка» и «CAMON». В режиме «Подсветка» картинка более насыщенная, в режиме «CAMON» — более холодная, бледная.

Приложение камеры реализовано стандартным образом — горизонтальная карусель режимов, дополнительные вызываются вытягиванием подменю от нижней кромки. Есть и ручной режим съемки, и склейка клипов (режим «Пленка»), и съемка с масками дополненной реальности, и возможность съемки на тыльную и фронтальную камеру одновременно («Двойное видео»), и фирменный режим с подменой неба на фотографии («Выбор неба»). Есть и режим с ручными настройками (Pro).

Галерея снимков

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 2K (2560 × 1440) с частотой до 30 кадров в секунду или Full HD, но с частотой до 60 кадров в секунду. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении, есть и усиленная стабилизация (заметно более эффективная), она доступна при съемке с разрешением Full HD (с 30 кадрами в секунду). Базовая стабилизация работает неплохо, но не более того – достоверно подтвердить, что она работает в паре с оптической, я не могу, скорее всего, для видео доступна только цифровая. Есть дополнительные режимы: смартфон позволяет снимать видео с искусственным боке и портретное видео с ретушью — как и в случае с фото, это два отдельных режима, и оба они доступны только с разрешением 720p. Есть возможность снимать с различными эффектами и фильтрами. Пример съемки с фильтром есть выше. Качество съемки неплохое, но не более того, картинке словно бы немного не хватает четкости, с динамическим диапазоном также есть некоторые проблемы.

Фронтальная камера тоже получила 50-мегапиксельный Quad Bayer-сенсор – это тот же Samsung JN1, что и на CAMON 30 Premier 5G: габариты – 1/2,8" (0,64 мкм) с автофокусным объективом, обладающим светосилой f/2,5. Более того, вся эта система даже круче, чем у Premier, – к ней добавлена еще и светодиодная вспышка, вмонтированная в рамку над экраном.

TECNO CAMON 30 5G получил аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) – стандарт не только для смартфонов среднего класса, к которому относится этот гаджет, но и для моделей постарше. Он позволяет спокойно рассчитывать на полный день без подзарядки, но нюансы зависят уже от интенсивности использования гаджета. Играть на нем можно 7-8 часов, а читать электронные книги с приглушенной яркостью – намного дольше. Каких-то серьезных утечек энергии на пустом месте я не заметил.

В тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, TECNO CAMON 30 5G продержался 15,5 часов — вполне нормальный средний показатель для смартфона с OLED-дисплеем.

В комплекте с TECNO CAMON 30 5G поставляется зарядное устройство мощностью 70 Вт — на полную зарядку смартфона уходит 45 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается. Отметим, что можно выбрать одну из трех скоростей зарядки, есть режим обходной зарядки (когда заряд подается прямо на материнскую плату, в обход батареи, что позволяет играть долго без повышенного нагрева устройства), поддерживается реверсивная проводная зарядка 10 Вт.

TECNO CAMON 30 5G уж не пытается так удивить, как TECNO CAMON 30 Premier 5G, но зато он импортирует многие достоинства «премьера» в сегмент смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей. Речь и об узнаваемом дизайне с фототехникой в качестве источника вдохновения, и о «быстром» AMOLED-экране (который сохраняет высокую частоту и в играх), и о зарядке той же мощности (70 Вт). И даже камера, даром что намного проще по совокупности качеств, снимает в каких-то сюжетах (например, при размытии фона на портретах) даже лучше, чем у старшей модели.

Безусловно, это не прорывной для TECNO аппарат — эта роль остается за Premier, — но зато с вполне обоснованными претнезиями на массовость, особенно в более недорогой версии TECNO CAMON 30 (без 5G).

Достоинства:

интересный дизайн – со светодиодной панелью и в хай-тек-стиле;

большой AMOLED-дисплей с Full HD-разрешением и частотой обновления 120 Гц (которая поддерживается в играх);

отличная автономность и очень быстрая зарядка;

достойная производительность и много памяти;

неплохое качество съемки на тыльную камеру;

хорошая фронтальная камера – с двойной светодиодной вспышкой.

Недостатки: