Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Смартфоны Смартфоны TECNO Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побуд...
реклама
Смартфоны
Самое интересное в новостях

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побудь в моей шкуре

 
Продолжаем знакомиться со смартфонами серии TECNO CAMON 30, которую производитель очень мощно растянул по ценовой линейке – цены на младшую модель начинаются с 24 тысяч рублей, а старшая стоит уже 55 тысяч. Сегодня же речь пойдет о модификации, занимающей среднюю позицию, – TECNO CAMON 30 5G
⇣ Содержание

Все TECNO CAMON 30 внешне (почти) одинаковы, хотя внутри каждый исполнен по-своему. Но если TECNO CAMON 30 Pro 5G и TECNO CAMON 30 Premier 5G легко различить между собой (хотя бы благодаря названиям), то у младших все сложнее. Дело в том, что есть два TECNO CAMON 30 – обычный и 5G, о котором мы и говорим сегодня.

Они идентичны внешне и обладают почти полностью одинаковыми характеристиками (экран, камеры, аккумулятор, скорость зарядки), но рвзличаются аппаратными платформами. И тут все логично – TECNO CAMON 30 5G получил чипсет со встроенным 5G-модемом (MediaTek Dimensity 7020), а TECNO CAMON 30 – 4G-платформу, MediaTek Helio G99 Ultimate. Эти платформы близки по характеристикам, но все же различаются не только модемами – Dimensity 7020 все-таки помощнее. Но и стоит TECNO CAMON 30 5G дороже – цены на него стартуют с отметки 27 999 рублей, а на TECNO CAMON 30 – с 21 999 рублей. Вероятнее всего, именно базовая версия станет самой массовой в серии – так что, если вам интересна именно она, учитывайте, что 5G-версия почти во всем ее повторяет, кроме производительности (но и она отличается незначительно) и 5G-функциональности.

#Технические характеристики

TECNO CAMON 30 5G TECNO CAMON 30 Premier 5G HUAWEI nova 12s Xiaomi Redmi Note 13 Pro realme 12+
Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц 6,77 дюйма, LTPO AMOLED, 2780 × 1264 точки 451 ppi; 120 Гц 6,7 дюйма, OLED, 2412 × 1080 точек, 394 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц
Защитное стекло Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Нет информации
Процессор MediaTek Dimensity 7020: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,2 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 8200 Ultimate: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A78, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A78, частота 3,0 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) Mediatek Helio G99 Ultra: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 7050: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц)
Графический контроллер IMG BXM-8-256 ARM Mali-G610 MC6 Adreno 642L ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G68 MC4
Оперативная память 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт 8/12 Гбайт 6/8/12 Гбайт
Флеш-память 256/512 Гбайт 512 Гбайт 256 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт
Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, мини-джек (3,5 мм)
Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM)
SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM
Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц
Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц WDCMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц
Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66
Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Нет Нет SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac/6
Bluetooth 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2
NFC Есть Есть Есть Есть Есть
Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране
Основная камера Тройной модуль: 50 + 2 + 0,08 Мп, ƒ/1,8 (стандартный угол обзора + две вспомогательные камеры), фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 50 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + трехкратный зум), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главной камере, четверная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), гибридный автофокус с главной камерой, автофокус с широкоугольной камерой, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль, 200 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус с главным модулем, оптический стабилизатор с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,8 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модуле, двойная светодиодная вспышка
Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, без вспышки 60 Мп, ƒ/2,4, автофокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки
Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);
зарядка мощностью до 70 Вт		 Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);
зарядка мощностью до 70 Вт		 Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 66 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);
зарядка мощностью до 67 Вт		 Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В);
зарядка мощностью до 67 Вт
Размер 165,4 × 75,9 × 7,8/8,0 мм 162,7 × 76,2 × 7,9 мм 161,3 × 75 × 6,9 мм 161,2 × 75 × 8 мм 163 × 75,5 × 7,9 мм
Масса 192 грамма 210 граммов 168 граммов 188 граммов 190 граммов
Защита от воды и пыли IP53 IP54 Нет IP54 IP65
Операционная система Android 14, оболочка HiOS 14 Android 14, оболочка HiOS 14 EMUI 14 Android 13, оболочка MIUI 14 Android 14, оболочка realme UI 5.0
Актуальная цена От 27 990 рублей От 53 990 рублей От 35 990 рублей От 23 000 рублей (серые поставки), от 32 000 рублей (официальные поставки) От 29 999 рублей

#Дизайн и эргономичность

Про внешность, можно сказать, сразу всех смартфонов серии TECNO CAMON 30 мы уже говорили в обзоре TECNO CAMON 30 Premier 5G. Ключевая особенность – отсылки к традиционным фотокамерам: «безель» вокруг блока камер, напоминающий о фокусировочном кольце сменной оптики, наплыв сбоку или сверху (в зависимости от ориентации гаджета), похожий на выступ для более удобного хвата, и индикатор, отсылающий к клавише записи видео – и, к слову, горящий красным как раз при записи видео (или сигнализирующий о поступившем звонке – все настраивается; можно его вообще отключить).

Да, смартфоны серии похожи, но не идентичны. У TECNO CAMON 30 5G плоская задняя крышка, тот самый «наплыв для хвата» выделен глянцевой поверхностью, но не выступом на корпусе, рельеф здесь заметно проще. Также намного меньше выступает блок камер, в котором, в свою очередь, мы видим стекла объективов меньшего диаметра. Ну и вспышка поскромнее, без дополнительной окантовки.

TECNO CAMON 30 5G, лицевая панель: в верхней части дисплея — фронтальная камера, разговорный динамик над кромкой дисплея

TECNO CAMON 30 5G, лицевая панель: в верхней части дисплея — фронтальная камера, разговорный динамик над кромкой дисплея

Есть отличия и на гранях – в TECNO CAMON 30 5G аппаратные клавиши традиционным способом сгруппированы на правой грани, а на левую вынесен слот для карточек.

TECNO CAMON 30 5G, задняя панель: в углу – крупный блок с тремя камерами и заглушкой; левее – индикатор работы видеосъемки и тройная светодиодная вспышка

TECNO CAMON 30 5G, задняя панель: в углу – крупный блок с тремя камерами и заглушкой; левее – индикатор работы видеосъемки и двойная светодиодная вспышка

Материалы тоже поскромнее: грани и окантовки сделаны из пластика. Задняя крышка в той версии, что нам досталась, стеклянная. Но вообще-то есть и вариант TECNO CAMON 30 5G с крышкой из искусственной замши – напоминающей настоящую замшу разве что названием, но материал в любом случае интересный.

TECNO CAMON 30 5G, левая грань: слот для карточек Nano-SIM и карты памяти MicroSD

TECNO CAMON 30 5G, левая грань: слот для карточек Nano-SIM

TECNO CAMON 30 5G, правая грань: две клавиши регулировки громкости/спуска затвора камеры, а также клавиша питания

TECNO CAMON 30 5G, правая грань: две клавиши регулировки громкости/спуска затвора камеры, а также клавиша питания

Габаритами TECNO CAMON 30 5G и TECNO CAMON 30 Premier 5G очень похожи, но старшая версия все-таки тяжелее – из-за более серьезных камер, судя по всему. Корпус защищен от брызг – стандарт IP53.

TECNO CAMON 30 5G, верхняя грань: микрофон, решетка вывода разговорного динамика на верхнюю грань, ИК-порт

TECNO CAMON 30 5G, верхняя грань: микрофон, решетка вывода разговорного динамика на верхнюю грань, ИК-порт

TECNO CAMON 30 5G, нижняя грань: микрофон, порт USB Type-C, динамик

TECNO CAMON 30 5G, нижняя грань: микрофон, порт USB Type-C, динамик

Цветовых вариаций три: зеленая как раз «замшевая», а черная и белая – со стеклянной задней крышкой (и пластиковыми гранями). В комплекте есть пластиковый чехол в цвет корпуса, дублирующий оформление задней панели.

TECNO CAMON 30 5G в комплектном чехле

TECNO CAMON 30 5G в комплектном чехле

Про функциональные элементы я уже сказал пару слов выше. Надо добавить, что мини-джек отсутствует, как и в старших «камонах» (но есть в TECNO CAMON 30). ИК-порт есть везде.

#Программное обеспечение

TECNO CAMON 30 5G работает на базе операционной системы Android 14 с оболочкой HiOS 14. Что-то новое про оболочку после уже многочисленных протестированных смартфонов TECNO с ней на борту (TECNO POVA 6, TECNO POVA 6 Pro, TECNO CAMON 30 Premier 5G) сказать не получится.

Интерфейс оболочки HiOS 14
Screenshot_20240604-193006.jpg
Смотреть все изображения (26)
Screenshot_20240604-193158.jpg
Screenshot_20240604-193201.jpg
Screenshot_20240604-193206.jpg
Screenshot_20240604-193215.jpg
Screenshot_20240604-192958.jpg
Screenshot_20240604-193002.jpg
Screenshot_20240604-193036.jpg
Screenshot_20240604-193145.jpg
Screenshot_20240604-193149.jpg
Screenshot_20240604-193153.jpg
Screenshot_20240604-193155.jpg
Screenshot_20240604-192937.jpg
Screenshot_20240604-192941.jpg
Screenshot_20240604-192943.jpg
Screenshot_20240604-192732.jpg
Screenshot_20240604-192810.jpg
Screenshot_20240604-192815.jpg
Screenshot_20240604-192820.jpg
Screenshot_20240604-192838.jpg
Screenshot_20240604-192934.jpg
Screenshot_20240604-192835.jpg
Screenshot_20240604-192822.jpg
Screenshot_20240604-192827.jpg
Screenshot_20240604-192831.jpg
Screenshot_20240604-192825.jpg
Смотреть все
изображения (26)

Дизайн немного специфический, но уже не чета HiOS пару-тройку лет назад – сейчас все более-менее унифицировано со стандартной средой для Android, а упор на большие папки еще раньше подхватили другие производители, тут TECNO даже чуть опередила тренды. Предустановленного софта много, но по сравнению с иными конкурентами (realme, HONOR, HUAWEI) – не пугающе много. Довольно обильная кастомизация, островок в районе фронтальной камеры, «плавающие окна» (картинка в картинке), боковая панель для быстрого доступа к избранным приложениям, единый буфер обмена SmartHub и специальный режим для взаимодействия с ноутбуками того же бренда (OneLeap — c очень высокой скоростью обмена файлами и легким подключением). Работает оболочка шустро, каких-то глюков я не встретил за время тестирования. Но занимает она в памяти смартфона аж 20 Гбайт – многовато. Обещают до трех лет обновления ОС – то есть вплоть до Android 16.

Сканер отпечатков вмонтирован в «сэндвич» экрана. Использован оптический сенсор – в меру чувствительный, работающий с минимальным процентом брака, но он расположен очень близко к нижней кромке смартфона. Вибрация срабатывает только при неудачном распознавании отпечатка. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры, она менее надежна, но зато работает значительно быстрее.

#Дисплей и звук

TECNO CAMON 30 5G получил AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2436 × 1080 точек. Плотность пикселей — 397 ppi. Вполне нормальная по характеристикам панель для смартфона среднего класса – чуть обесценивает ее разве что тот факт, что в заметно более недорогом TECNO POVA 6 Pro стоит ровно тот же экран.

Поддерживается частота обновления вплоть до 120 Гц (в том числе и в играх, что встречается, мягко говоря, нечасто). Можно как переключаться вручную между частотой 60, 90 и 120 Гц, так и оставить выбор смартфону. Частота ШИМ – 2160 Гц, что фактически избавляет экран от проблемы с мерцанием при низких значениях яркости.

Максимальная измеренная при искусственном освещении светодиодными лампами яркость дисплея TECNO CAMON 30 5G составила 651 кд/м2. Для смартфона среднего класса это почти запредельный уровень – базовая яркость даже неплохих OLED-панелей, как правило ниже. С включенной автоподстройкой (да и без нее) при ярком внешнем освещении максимальная яркость еще выше – в любом случае никакого дискомфорта при пользовании смартфоном на улице даже в солнечный день вы не испытаете. HDR-контент тоже можно смотреть в оригинальном качестве.

Настроек дисплея немного: яркость (в том числе адаптивная); режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; темная тема с возможностью настроить расписание ее работы; размер шрифтов; режим «В кармане», в котором снижается чувствительность сенсорного слоя дисплея во избежание случайных действий с ним. Имеется возможность настройки цветопередачи: выбор осуществляется между пресетами «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет»; для каждого из них можно индивидуально регулировать цветовую температуру. Я измерил цветопередачу дисплея с двумя доступными предустановками с цветовой температурой по умолчанию.

TECNO CAMON 30 5G, гамма в режиме «Оригинальный цвет». Желтая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная гамма

TECNO CAMON 30 5G, гамма в режиме «Оригинальный цвет». Желтая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная гамма

TECNO CAMON 30 5G, цветовая температура в режиме «Оригинальный цвет». Голубая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная температура

TECNO CAMON 30 5G, цветовая температура в режиме «Оригинальный цвет». Голубая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная температура

TECNO CAMON 30 5G, цветовой охват в режиме «Оригинальный цвет». Серый треугольник – охват DCI-P3, белый треугольник – охват TECNO CAMON 30 5G

TECNO CAMON 30 5G, цветовой охват в режиме «Оригинальный цвет». Серый треугольник – охват DCI-P3, белый треугольник – охват TECNO CAMON 30 5G

По умолчанию выставлен режим «Оригинальный цвет», что немного неожиданно – обычно производители смартфонов по умолчанию предлагают яркие и более холодные оттенки. Но при этом дисплей, как заявлено в описании, должен подстраивать цветопередачу под контент. Однако он это не делает: тестовые паттерны у нас – в стандарте sRGB, а дисплей работает с охватом, даже чуть превышающим DCI-P3. Гамма тоже чуть выше нормы – 2,32. И температура – кривая держится на уровне 7 500 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,27 при норме в 3.

TECNO CAMON 30 5G, гамма в режиме «Яркий». Желтая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная гамма

TECNO CAMON 30 5G, гамма в режиме «Яркий». Желтая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная гамма

TECNO CAMON 30 5G, цветовая температура в режиме «Яркий». Голубая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная температура

TECNO CAMON 30 5G, цветовая температура в режиме «Яркий». Голубая линия – показатели TECNO CAMON 30 5G, пунктирная – эталонная температура

TECNO CAMON 30 5G, цветовой охват в режиме «Яркий». Серый треугольник – охват DCI-P3, белый треугольник – охват TECNO CAMON 30 5G

TECNO CAMON 30 5G, цветовой охват в режиме «Яркий». Серый треугольник – охват DCI-P3, белый треугольник – охват TECNO CAMON 30 5G

В ярком режиме дисплей ведет себя примерно так же. То есть да, подрастает яркость, но показатели (гамма, охват) те же; температура становится еще выше – уже на уровне 7 600-7 700 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет уже 4,25 – еще чуть дальше от нормы. Но в целом дисплей можно признать настроенным нормально.

Смартфон получил стереодинамики – наряду с выделенным на нижней грани работает разговорный, но звук благодаря специальным прорезям выводится на торец, так что позиционирование улучшается. Мини-джек отсутствует, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth версии 5.3 – с поддержкой профиля LDAC, но без aptX.

#«Железо» и производительность

TECNO CAMON 30 5G получил аппаратную платформу MediaTek Dimensity 7020 – это очередной ребрендинг, на этот раз платформы Dimensity 930, одного из первых 5G-решений бренда для смартфонов среднего класса. Но с небольшим изменением.

MediaTek Dimensity 7020 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A78 тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ARM Cortex-A55 частотой 2 ГГц. За графику отвечает решение PowerVR IMG BXM-8-256 тактовой частотой 900 МГц. Технологический процесс — условные 6 нм. А упомянутое изменение касается модуля Bluetooth – он здесь версии 5.3 против 5.2 у Dimensity 930. Вероятно, «под капотом» у Dimensity 7020 есть еще что-то интересное, но в открытых источниках выяснить это не получилось.

Еще одна особенность платформы – ограниченная поддержка протоколов Vulkan – из-за этого, к примеру, не запустилась часть тестов из нашего стандартного пакета (3DMark’s Wild Life). И это окажет определенное влияние на производительность в играх, хотя как именно и в каких – сказать довольно тяжело. Что касается чистой производительности, то тут TECNO CAMON 30 5G держится посерединке относительно конкурентов – без блеска, но и без провалов. Можно сравнить его производительность с результатами Infinix NOTE 40 Pro – смартфона с платформой MediaTek Helio G99 Ultimate, такой оснащен TECNO CAMON 30 (без 5G).

Результаты синтетических тестов TECNO CAMON 30 5G
geekbench.jpg
Смотреть все изображения (6)
gfxbench.jpg
throttle.jpg
3dmark.jpg
antutu.jpg
aztec.jpg
Смотреть все
изображения (6)

Есть некоторая тенденция к троттлингу. Как я уже сказал выше, обычные наши ресурсные тесты запустить не получилось, но бенчмарк CPU Throttling Test зафиксировал понижение частоты на 21%. При этом серьезного нагрева под нагрузкой не происходит – смартфон теплеет, но держать его комфортно.

TECNO CAMON 30 5G предлагается в российской рознице с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Тип памяти, к сожалению, не уточняется, и выяснить его не получилось, но есть основания предполагать, что тут стоит все-таки память стандарта LPDDR4X. А вот тип накопителя более-менее понятен – это UFS 3.1. Вариантов по емкости тоже два – 256 или 512 Гбайт. Оперативную память также можно расширять, но уже за счет накопителя. У нас на тесте побывал TECNO CAMON 30 5G в той версии, которой в России как раз не будет, – 8+512 Гбайт.

Связь и беспроводные коммуникации

В TECNO CAMON 30 5G есть как 5G-, так и LTE-модем – достаточно быстрый и работающий во всех необходимых диапазонах. Есть поддержка VoLTE, а вот совместимость с eSIM не предусмотрена.

Слот для двух карточек nano-SIM и одной карточки MicroSD

Слот для двух карточек nano-SIM

Остальные беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo) и NFC.

Камера

С TECNO CAMON 30 5G производитель вернулся к практике наполнения блока камер так называемыми вспомогательными модулями. Возможно, они несут реальную пользу, но, когда из трех камер только одна отвечает непосредственно за съемку, это выглядит несколько странно. Пользователю доступно только одно оптическое фокусное расстояние. Макромодуль для съемки крупных планов не предусмотрен. Про дополнительные камеры известно лишь то, что они имеют разные разрешения – 2 и 0,08 мегапикселя.

В главной же камере используется модуль на 50 мегапикселей, и это весьма солидный Samsung ISOCELL GN5 (который, вероятно, был использован в прошлогоднем TECNO CAMON 20 Premier 5G, но официального подтверждения этому я не нашел): габариты – 1/1,57" (размер отдельного пикселя, соответственно, 1 мкм). С ним работает объектив светосилой f/1,8. Фокусное расстояние стандартное — примерно 26 миллиметров в 35-мм эквиваленте. Автофокус – фазовый, есть оптический стабилизатор. То есть да, камера, отвечающая за съемку, весьма серьезна – тут гаджет подтверждает реноме серии TECNO CAMON.

Слева — снимки с разрешением 12,5 Мп, справа — 50 Мп

Samsung ISOCELL GN5 выстроен по схеме Quad Bayer – то есть светочувствительные датчики собраны в группы по четыре — и по умолчанию смартфон выдает снимки в разрешении 12,5 Мп (4 064 × 3 048). Есть и возможность переключиться в режим съемки с задействованием каждого субпикселя – с разрешением… 100 мегапикселей! Да, здесь 50-мегапиксельный сенсор, но в режиме повышенной четкости он использует апскейлинг и выдает снимки в разрешении 11 520 × 8 640. Причем как со стандартным фокусным расстоянием, так и с гибридным зумом. Говорить о реальном приросте в детализации не приходится, тут цифры превалируют над здравым смыслом. Здесь TECNO — как и с количеством камер — пускает пыль в глаза.

Cлева — снимок со стандартным фокусным расстоянием, справа — с двухкратным гибридным зумом

Но на этом, по счастью, «приписки» занчиваются. В том, что касается базовых функций и качества съемки, у TECNO CAMON 30 5G все нормально (и честно). Смартфон предлагает двукратный «гибридный» зум (кроп от 50-мегапиксельной картинки) – здесь он не стремится к высоким и заведомо нереализуемым на хорошем уровне цифрам. И зум действительно реализован качественно. При естественном свете и даже относительно ярком искусственном свете потери в детализации незначительные, пользоваться зумом можно свободно. Ночью падение качества заметно сильнее, зум справляется уже с трудом. То есть несмазанный снимок получить можно, но детали «сыпятся».

Что касается стандартного угла обзора, тут картинка хороша как днем, так и ночью (с определенной натяжкой – речь все-таки не о флагманском устройстве). Есть небольшая тенденция к подтягиванию детализации при помощи повышения контурной резкости – те самые контуры порой могут выглядеть слишком акцентированно. Но динамический диапазон на уровне, цветопередача холодновата, но в пределах нормы. И да, при слабом освещении камера остается полностью рабочей – падение детализации неизбежное, но не слишком серьезное. Отмечу только не совсем уверенную работу оптики при контровом свете – блики очень заметные.

Слева — снимки в стандартном режиме, справа — в ночном режиме

Есть ночной режим, в котором смартфон делает несколько кадров с различной экспозицией, объединяя их затем в один и «допиливая» результат программно. И да, в этом режиме можно получить достаточно гладкую картинку даже с двукратным зумом, в том числе и в условиях совсем слабого освещения (к примеру, на деревенской улице с редкими фонарями).

Увы, со старших «камонов» не переехала опция, базовая для остальных смартфонов и недоступная для бюджетных и среднебюджетных TECNO. Аппарат не позволяет объединить в рамках портретного режима ретушь и искусственное размытие заднего плана. Фирменная черта и, можно сказать, проклятие этих гаджетов. Отмечу, что ретушь настраиваемая – и даже с возможностью наносить макияж или вносить абсурдные изменения во внешность (глаза на половину лица и тому подобное). Размытие работает нормально – боке благородным не назовешь, да и опций по его настройке (или добавлению фильтров) не так уж много, но при этом отделяет объект от фона смартфон достаточно аккуратно – даже аккуратнее, чем старший, Premier.

А вот что позаимствовано у старшей версии, так это так называемые профили — продвинутые «фильтры», которые не только (и не столько) тонируют изображение, сколько работают с насыщенностью, тенями и прочими тонкими настройками. Их представлено три: «Стандарт» (по умолчанию), «Подсветка» и «CAMON». В режиме «Подсветка» картинка более насыщенная, в режиме «CAMON» — более холодная, бледная.

Интерфейс приложения камеры TECNO CAMON 30 5G

Приложение камеры реализовано стандартным образом — горизонтальная карусель режимов, дополнительные вызываются вытягиванием подменю от нижней кромки. Есть и ручной режим съемки, и склейка клипов (режим «Пленка»), и съемка с масками дополненной реальности, и возможность съемки на тыльную и фронтальную камеру одновременно («Двойное видео»), и фирменный режим с подменой неба на фотографии («Выбор неба»). Есть и режим с ручными настройками (Pro).

Галерея снимков
IMG_20240509_190040_397.jpg
Смотреть все изображения (29)
IMG_20240509_190530_878.jpg
IMG_20240604_230529_659.jpg
IMG_20240604_230533_472.jpg
IMG_20240508_200913_432.jpg
IMG_20240508_191255_297.jpg
IMG_20240508_192359_995.jpg
IMG_20240508_200548_227.jpg
IMG_20240509_141552_606.jpg
IMG_20240509_142443_437.jpg
IMG_20240509_182804_639.jpg
IMG_20240509_183957_092.jpg
IMG_20240507_164931_797.jpg
IMG_20240507_131648_966.jpg
IMG_20240507_132241_571.jpg
IMG_20240507_135733_821.jpg
IMG_20240507_140423_608.jpg
IMG_20240507_164531_722.jpg
IMG_20240508_191041_076.jpg
IMG_20240507_131052_156.jpg
IMG_20240507_113919_397.jpg
IMG_20240507_114709_728.jpg
IMG_20240507_115018_407.jpg
IMG_20240507_115838_530.jpg
IMG_20240507_130903_564.jpg
IMG_20240507_131040_026.jpg
IMG_20240507_131222_928.jpg
IMG_20240506_193552_600.jpg
IMG_20240506_195332_283.jpg
Смотреть все
изображения (29)

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 2K (2560 × 1440) с частотой до 30 кадров в секунду или Full HD, но с частотой до 60 кадров в секунду. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении, есть и усиленная стабилизация (заметно более эффективная), она доступна при съемке с разрешением Full HD (с 30 кадрами в секунду). Базовая стабилизация работает неплохо, но не более того – достоверно подтвердить, что она работает в паре с оптической, я не могу, скорее всего, для видео доступна только цифровая. Есть дополнительные режимы: смартфон позволяет снимать видео с искусственным боке и портретное видео с ретушью — как и в случае с фото, это два отдельных режима, и оба они доступны только с разрешением 720p. Есть возможность снимать с различными эффектами и фильтрами. Пример съемки с фильтром есть выше. Качество съемки неплохое, но не более того, картинке словно бы немного не хватает четкости, с динамическим диапазоном также есть некоторые проблемы.

Фронтальная камера тоже получила 50-мегапиксельный Quad Bayer-сенсор – это тот же Samsung JN1, что и на CAMON 30 Premier 5G: габариты – 1/2,8" (0,64 мкм) с автофокусным объективом, обладающим светосилой f/2,5. Более того, вся эта система даже круче, чем у Premier, – к ней добавлена еще и светодиодная вспышка, вмонтированная в рамку над экраном.

#Автономная работа

TECNO CAMON 30 5G получил аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) – стандарт не только для смартфонов среднего класса, к которому относится этот гаджет, но и для моделей постарше. Он позволяет спокойно рассчитывать на полный день без подзарядки, но нюансы зависят уже от интенсивности использования гаджета. Играть на нем можно 7-8 часов, а читать электронные книги с приглушенной яркостью – намного дольше. Каких-то серьезных утечек энергии на пустом месте я не заметил.

В тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, TECNO CAMON 30 5G продержался 15,5 часов — вполне нормальный средний показатель для смартфона с OLED-дисплеем.

В комплекте с TECNO CAMON 30 5G поставляется зарядное устройство мощностью 70 Вт — на полную зарядку смартфона уходит 45 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается. Отметим, что можно выбрать одну из трех скоростей зарядки, есть режим обходной зарядки (когда заряд подается прямо на материнскую плату, в обход батареи, что позволяет играть долго без повышенного нагрева устройства), поддерживается реверсивная проводная зарядка 10 Вт.

#Заключение

TECNO CAMON 30 5G уж не пытается так удивить, как TECNO CAMON 30 Premier 5G, но зато он импортирует многие достоинства «премьера» в сегмент смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей. Речь и об узнаваемом дизайне с фототехникой в качестве источника вдохновения, и о «быстром» AMOLED-экране (который сохраняет высокую частоту и в играх), и о зарядке той же мощности (70 Вт). И даже камера, даром что намного проще по совокупности качеств, снимает в каких-то сюжетах (например, при размытии фона на портретах) даже лучше, чем у старшей модели.

Безусловно, это не прорывной для TECNO аппарат — эта роль остается за Premier, — но зато с вполне обоснованными претнезиями на массовость, особенно в более недорогой версии TECNO CAMON 30 (без 5G).

Достоинства:

  • интересный дизайн – со светодиодной панелью и в хай-тек-стиле;
  • большой AMOLED-дисплей с Full HD-разрешением и частотой обновления 120 Гц (которая поддерживается в играх);
  • отличная автономность и очень быстрая зарядка;
  • достойная производительность и много памяти;
  • неплохое качество съемки на тыльную камеру;
  • хорошая фронтальная камера – с двойной светодиодной вспышкой.

Недостатки:

  • портретный режим и режим ретуши разделены;
  • нет ни расширенного угла, ни оптического зума;
  • гибридный зум слабо работает ночью;
  • много предустановленного софта в оболочке.
 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Обзор смартфона Xiaomi 14 Pro: будем жить теперь по-новому
Топ-10 смартфонов до 35 тысяч рублей (2023 год)
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часы
Первый взгляд на Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ и Samsung Galaxy S24 Ultra
Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro: классика Xiaomi
Обзор смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra: самый умный, что ли?
Теги: смартфон, tecno
смартфон, tecno
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 33
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения
ASML признала, что не предложит ничего кроме кремния и лазеров для выпуска чипов и в следующем десятилетии
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
Square Enix показала 18 минут геймплея Life is Strange: Double Exposure и прояснила вопрос каноничной концовки первой игры 7 ч.
Квартальные результаты Oracle оказались ниже прогнозов, но акции выросли благодаря сделкам с Google и OpenAI 8 ч.
Ubisoft подтвердила релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam — ждать осталось недолго 8 ч.
Huawei HarmonyOS вытеснила iOS со второго места по доле рынка в Китае 9 ч.
В Epic Games Store стартовала раздача антигравитационной гонки Redout 2 в духе F-Zero и Wipeout — игра доступна в России 9 ч.
THQ Nordic заинтриговала игроков линейкой проектов на gamescom 2024 — издатель ремейка «Готики» и Titan Quest 2 готовит два сюрприза 10 ч.
FromSoftware не осуждает проходивших Elden Ring с гайдами, но создаёт игры для другого типа геймеров 11 ч.
Соцсеть LinkedIn массово внедрила ИИ — он поможет найти работу или сотрудников 11 ч.
Google закрыла полсотни уязвимостей в смартфонах Pixel — одну них эксплуатируют хакеры 12 ч.
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 13 ч.
Broadcom увеличила квартальную выручку на 43 %, но без VMware рост составил бы 12 % 5 ч.
Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончится 5 ч.
Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побудь в моей шкуре 6 ч.
Президент РФ дал добро на запуск коллайдера NICA в Дубне — установка воссоздаст условия в первые мгновения после Большого взрыва 7 ч.
Microsoft арендует у Oracle ускорители NVIDIA для нужд OpenAI 8 ч.
Китай тестирует больше всех в мире беспилотных автомобилей, но проблемы безопасности сохраняются 9 ч.
Автономное вождение по-японски: учёные создали человекоподобного робота-водителя 9 ч.
Realtek выпустит SSD-контроллер PCIe 5.0 со скоростью до 14 000 Мбайт/с 11 ч.
Western Digital показала кристаллы 3D QLC NAND объёмом 2 Тбит — очень ёмкие и доступные SSD уже не за горами 11 ч.
Honor представила дебютный смартфон-раскладушку Magic V Flip по цене от $690 11 ч.