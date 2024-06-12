Анонсирован минималистичный телефон Light Phone 3 с ч/б-экраном

Через пять лет после выпуска Light Phone 2 соучредитель компании Light Кайвэй Тан (Kaiwei Tang) утверждает, что продажи устройства остаются высокими. Это мобильный телефон с экраном E Ink и базовыми возможностями, но некоторые его отличительные черты смущают потенциальных покупателей. Поэтому в компании проделали работу над ошибками и анонсировали более функциональный Light Phone 3.

«E Ink, частота обновления — почти 50 % наших пользователей не смогли к ним привыкнуть. Это главная причина, по которой они отказываются [от устройства]», — пояснил господин Тан. Потенциальных покупателей также смущало отсутствие камеры. Поэтому в Light Phone 3 на смену экрану E Ink пришла 3,92-дюймовая чёрно-белая OLED-панель с разрешением 1080 × 1240 пикселей; на левой стороне располагается колесо прокрутки для регулировки его яркости — на нём же размещён выключатель фонарика. Телефон получил 50-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры с фиксированным фокусным расстоянием. Они предназначаются для сканирования QR-кодов и видеочатов, присутствует выделенная кнопка спуска затвора.

Light Phone 3 получил модуль NFC, потому что производитель намеревается подключить беспроводные платежи, есть также порт USB Type-C, который присутствует в большинстве современных гаджетов, и сканер отпечатков пальцев. Можно самостоятельно заменить аккумулятор, что положительно скажется на сроке службы устройства. Телефон работает на чипе Qualcomm SM 4450 (Snapdragon 4 Gen 2); объём встроенного накопителя составляет 128 Гбайт, оперативной памяти — 6 Гбайт.

Телефон нового поколения доступен для предзаказа, и его цена будет зависеть от количества поступивших заявок. Пока на сайте стоит ценник в $399 с запланированной на январь будущего года поставкой, но в рекламных материалах указывается стоимость $799 — чем больше устройств компания продаст, тем меньше будет себестоимость.

Наиболее сложным аспектом проекта является соблюдение баланса между простотой и минимальными потребностями пользователей — у всех они разные. Сейчас в телефоне есть базовые инструменты для прослушивания музыки и подкастов, календарь, навигатор и приложение для заметок. В перспективе производитель подумывает интегрировать в Light Phone 3 инструменты API Spotify, возможность вызова такси, бесконтактные платежи, отправку голосовых сообщений и Beeper для интеграции большинства мессенджеров сразу. Компания также экспериментировала с ChatGPT и другими ИИ-платформами, но решения об их интеграции пока не было.