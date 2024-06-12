Jabra обновила наушники Elite 10 и Elite 8 Active и сообщила о закрытии серии Elite

Jabra сделала редкий шаг в мире потребительской электроники: представила обновлённые версии полностью беспроводных наушников Elite 10 и Elite 8 Active, а через несколько часов заявила, что эту линейку ожидает снятие с производства.

Jabra объявила, что владеющая брендом компания GN Group решила постепенно свернуть линейку продуктов Jabra Elite и «сосредоточиться на профессиональных аудио- и видеопродукции и решениях, оборудовании для людей с ослабленным слухом, включая полностью беспроводные инновации в других линейках продуктов». Компания заверила, что анонсированные сегодня устройства и другая продукция останутся в продаже в 2024 году и далее — её можно будет приобрести в розничных сетях и на сайте Jabra.

Наушники Jabra Elite 10 и Elite 8 Active были представлены немногим менее года назад. Их обновлённые версии имеют минимальные отличия от прошлогодних: улучшена работа функции пространственного звука на основе Dolby Audio, появилась функция Natural HearThrough, которая позволяет ориентироваться на улице, повышена эффективность системы шумоподавления. Но самым заметным отличием стали обновлённые зарядные кейсы, которые теперь могут работать в качестве беспроводных трансмиттеров Bluetooth LE Audio — источником сигнала может быть любое устройство с выводом звука через порт USB Type-C или 3,5-мм разъём.

«Переориентация линейки продуктов Elite на премиальный сегмент, начавшаяся в 2023 году, привела к более высокой прибыльности, чем ранее. Однако инвестиции, необходимые для будущих инноваций и роста в этой очень конкурентной сфере, сочтены неоправданными в долгосрочной перспективе с учётом сопутствующих рисков», — заявили в Jabra. В компании также отметили, что будет свёрнуто производство линейки моногарнитур Talk — это, пожалуй, неудивительно, ведь они сейчас активно вытесняются полностью беспроводными наушниками.

Полностью беспроводные наушники Jabra Elite 10 Gen 2 получили улучшенный пространственный звук с Dolby Head Tracking и более высоким качеством Dolby Atmos; до двухкратного прироста эффективности активного шумоподавления Jabra Advanced в сравнении с наушниками первого поколения; новую технологию Natural HearThrough с улучшенным обнаружением шума ветра. Обновлённые Jabra Elite 10 Gen 2 поступят в продажу в середине июня за $280; к имеющимся расцветкам Titanium Black (матовый чёрный), Gloss Black (глянцевый чёрный), Cocoa (коричневый) добавились Denim (синий) и Soft White (белый).

Jabra Elite 8 Gen 2 также могут похвастаться улучшенным активным шумоподавлением и функцией Natural HearThrough. Они поступят в продажу также в середине июня за $230. К тёмно-синей и чёрной расцветкам добавились коралловая и оливковая.