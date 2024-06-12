Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Jabra обновила наушники Elite 10 и Elite...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Jabra обновила наушники Elite 10 и Elite 8 Active и сообщила о закрытии серии Elite

Jabra сделала редкий шаг в мире потребительской электроники: представила обновлённые версии полностью беспроводных наушников Elite 10 и Elite 8 Active, а через несколько часов заявила, что эту линейку ожидает снятие с производства.

Источник изображений: Jabra

Источник изображений: Jabra

Jabra объявила, что владеющая брендом компания GN Group решила постепенно свернуть линейку продуктов Jabra Elite и «сосредоточиться на профессиональных аудио- и видеопродукции и решениях, оборудовании для людей с ослабленным слухом, включая полностью беспроводные инновации в других линейках продуктов». Компания заверила, что анонсированные сегодня устройства и другая продукция останутся в продаже в 2024 году и далее — её можно будет приобрести в розничных сетях и на сайте Jabra.

Наушники Jabra Elite 10 и Elite 8 Active были представлены немногим менее года назад. Их обновлённые версии имеют минимальные отличия от прошлогодних: улучшена работа функции пространственного звука на основе Dolby Audio, появилась функция Natural HearThrough, которая позволяет ориентироваться на улице, повышена эффективность системы шумоподавления. Но самым заметным отличием стали обновлённые зарядные кейсы, которые теперь могут работать в качестве беспроводных трансмиттеров Bluetooth LE Audio — источником сигнала может быть любое устройство с выводом звука через порт USB Type-C или 3,5-мм разъём.

«Переориентация линейки продуктов Elite на премиальный сегмент, начавшаяся в 2023 году, привела к более высокой прибыльности, чем ранее. Однако инвестиции, необходимые для будущих инноваций и роста в этой очень конкурентной сфере, сочтены неоправданными в долгосрочной перспективе с учётом сопутствующих рисков», — заявили в Jabra. В компании также отметили, что будет свёрнуто производство линейки моногарнитур Talk — это, пожалуй, неудивительно, ведь они сейчас активно вытесняются полностью беспроводными наушниками.

Полностью беспроводные наушники Jabra Elite 10 Gen 2 получили улучшенный пространственный звук с Dolby Head Tracking и более высоким качеством Dolby Atmos; до двухкратного прироста эффективности активного шумоподавления Jabra Advanced в сравнении с наушниками первого поколения; новую технологию Natural HearThrough с улучшенным обнаружением шума ветра. Обновлённые Jabra Elite 10 Gen 2 поступят в продажу в середине июня за $280; к имеющимся расцветкам Titanium Black (матовый чёрный), Gloss Black (глянцевый чёрный), Cocoa (коричневый) добавились Denim (синий) и Soft White (белый).

Jabra Elite 8 Gen 2 также могут похвастаться улучшенным активным шумоподавлением и функцией Natural HearThrough. Они поступят в продажу также в середине июня за $230. К тёмно-синей и чёрной расцветкам добавились коралловая и оливковая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
AirPods Pro позволят взаимодействовать с Siri кивками головы, получат изоляцию голоса и улучшенное шумоподавление
ФАС выявила картель продавцов наушников на российских маркетплейсах
Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 6i с автономностью до 35 часов и улучшенной системой шумоподавления
Ассортимент HONOR CHOICE — от беспроводных наушников до роботов-пылесосов
Представлены открытые наушники NWM с шумоподавлением наоборот — они гасят собственный звук для окружающих
HUAWEI FreeClip: открытые TWS-наушники, которые не выпадают из уха
Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: jabra, tws, наушники
jabra, tws, наушники
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 16 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 2 ч.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 3 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 4 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 6 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 47 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 2 ч.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 3 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 3 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.