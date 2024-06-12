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В России резко подскочили продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager

Издание «Известия» со ссылкой на данные отечественных ретейлеров сообщило о резком росте спроса среди российских игроков на зарубежные футбольные симуляторы по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Steam (Hatsu)

Источник изображения: Steam (Hatsu)

В пресс-службе Ozon отчитались, что за период с апреля по май продажи футбольных симуляторов выросли на 55 % в штучном и на 51 % в денежном выражениях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Рост спроса подтвердили и в Wildberries. На площадке наметился повышенный интерес среди российских геймеров к цифровым версиям EA Sports FC 24 и прошлым частям FIFA — игры в обеих линейках разработаны Electronic Arts.

Наибольшим спросом в МТС Fog Play пользовалась EA Sports FC 24, следом — FIFA 23 и FIFA 22 (источник изображения: Steam)

Наибольшим спросом в МТС Fog Play пользовалась EA Sports FC 24, следом — FIFA 23 и FIFA 22 (источник изображения: Steam)

По словам директора МТС по облачному геймингу Ильи Целикова, в мае пользователи сервиса МТС Fog Play стали играть в футбольные симуляторы на 30 % чаще, чем в апреле, а по сравнению с маем 2023 года показатель вырос в 5,5 раза.

Исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова добавила, что наряду с футбольными симуляторами от EA популярностью в России также пользуются eFootball от Konami и Football Manager от Sega.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что повышенный спрос россиян к футбольным симуляторам в первую очередь объясняется приближающимся чемпионатом Европы и, во-вторых, грядущими Олимпийскими играми.

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня в Германии. В преддверии соревнования в EA Sports FC 24 добавили официально лицензированное виртуальное Евро-2024 (см. трейлер события ниже).

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Рубрики: Новости Software, игры, Симулятор, Спорт,
Теги: ea sports fc 24, fifa, спортивный симулятор, россия
ea sports fc 24, fifa, спортивный симулятор, россия
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