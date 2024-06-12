Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда На роль тёмной материи предложены сферич...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На роль тёмной материи предложены сферические аналоги космических струн — топологических дефектов пространства-времени

Тёмная материя — гипотетическая частица, обладающая только гравитационным взаимодействием, — призвана заполнить пробелы в наблюдениях Вселенной, когда звёзды и материя в целом ведут себя неправильно с позиций измеряемых масс: ускоряются на периферии галактик и преломляют свет без видимого присутствия вещества. Альтернатив у тёмной материи тоже немало, но новая гипотеза может удивить — она отвязывает массу от гравитации, объясняя всё дефектами в пространстве-времени.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Некоторое время назад в престижном астрономическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society вышла работа доктора Ричарда Лью (Richard Lieu) из Университета Алабамы в Хантсвилле (США), в которой он предложил достаточно свежую гипотезу наблюдаемых несоответствий. Учёный представил не до конца проработанный математический аппарат, который, как он пояснил, выдвигает на роль тёмной материи топологические дефекты или складки пространства-времени, возникшие из-за неоднородностей Вселенной во время фазового перехода топологии пространства-времени при разделении фундаментальных взаимодействий.

В частности, на этом этапе могли образоваться такие одномерные линейные топологические дефекты пространства-времени, которые известны как космические струны, которые достаточно давно и обоснованно поддержаны серьёзными математическими выкладками. Американский физик предположил существование других 2D-структур-дефектов — в виде сфер с нулевой гравитацией.

«Топологические дефекты представляют собой очень компактные области пространства с очень высокой плотностью вещества, обычно в виде линейных структур, известных как космические струны, хотя также возможны 2D-структуры, такие как сферические оболочки, — пояснил автор работы. — Оболочки в моей статье состоят из тонкого внутреннего слоя с положительной массой и тонкого внешнего слоя с отрицательной массой; общая масса обоих слоев — это всё, что можно оценить с точки зрения массы — в точности равна нулю, но когда звезда лежит на этой оболочке, она испытывает большую гравитационную силу, притягивающую её к центру оболочки».

Учёный представляет сферические топологические дефекты как вложенные друг в друга сферы. Они не имеют массы, но гравитационно воздействуют как на видимую материю, так и на свет. Не исключено, что предложенная концепция не может полностью исключить присутствие тёмной материи, но она значительно умаляет её роль.

Мы наблюдаем во Вселенной круги и арки протяжённостью в тысячи и сотни тысяч световых лет, поясняет автор, это может служить зримым доказательством присутствия в пространстве топологических дефектов сферической формы. В то же время учёный не сделал попытки объяснить в своей статье, как формируются складки пространства-времени сферической формы. Он также не предложил способ попытаться обнаружить их во Вселенной. Всё, что на сегодня есть — это сырой математический аппарат, который можно критиковать и развивать, что, на самом деле, уже немало.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Загадку тёмной материи учёные объяснили рождением экзотических чёрных дыр
Первичные чёрные дыры — плохие кандидаты на роль тёмной материи, объяснили японские учёные
Такой Вселенную мы ещё не видели: ЕКА поделилась первыми научными снимками с космического телескопа «Евклид»
В Китае установили первый в мире морской 18-МВт ветрогенератор — 260 м в диаметре
Американский стартап успешно испытал гиперзвуковой ракетный двигатель на керосине и перекиси водорода
Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батарей, заявили корейские учёные
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: вселенная, тёмная материя, физика
вселенная, тёмная материя, физика
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 16 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 2 ч.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 3 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 4 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 6 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 47 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 2 ч.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 3 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 3 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.