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Аэротакси Archer Aviation впервые повернуло двигатели в полёте и разогналось до 160 км/ч

Калифорнийская компания Archer Aviation сообщила, что прототип пятиместного аэротакси Midnight впервые совершил в воздухе ключевой манёвр двигателями при переходе с вертикального полёта на горизонтальный. В ходе манёвра все шесть двигателей аэротакси на передней кромке крыльев совершают поворот на 90 °. Это крайне сложное и рискованное технологическое решение, с чем аэротакси компании успешно справилось.

Источник изображения: Archer Aviation

Источник изображения: Archer Aviation

О сложности перехода от вертикального полёта к горизонтальному с поворотом двигателей (пропеллеров) говорит тот простой факт, что единственный производимый в США конвертоплан Bell V-22 Osprey прозван за глаза «вдоводелом» за высочайшую аварийность. Но у изделия Bell необходимо повернуть два двигателя, а у аэротакси Archer Aviation — шесть.

Как видно на видео ниже, лётный прототип аэротакси успешно совершает манёвр в обе стороны, как переводя двигатели в полёте в горизонтальное положение, так и возвращая их обратно для вертикальной посадки. Схема конвертоплана позволяет совершать вертикальные манёвры и приближаться по скорости полёта к самолёту при переходе на горизонтальную ориентацию двигателей с опорой на крылья. Это идеальное решение для аэротакси, которое должно забрать пассажиров с небольшой площадки в городской застройке и затем быстро доставить по назначению.

Аэротакси компании Archer Aviation считается одним из самых тяжёлых в зарождающейся отрасли. Оно берет на борт пилота и четырёх пассажиров. Компания уже заключила ряд предварительных соглашений на поставку машин с началом коммерческой эксплуатации аэротакси. Также в машинах Archer есть заинтересованность военных, как в средствах доставки групп специальных операций.

Недавно компания получила от FAA сертификат на разрешение перевозки людей на борту аэротакси Midnight. Это позволит к концу года начать лётные испытания машины в пилотируемых режимах. В настоящий момент компания работает над получением сертификата типа, что позволит ей начать массовый выпуск аэротакси, что ожидается в 2026 году.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, окружающая среда,
Теги: archer aviation, аэротакси
archer aviation, аэротакси
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