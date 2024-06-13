Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон

Компания Oppo представила сверхпрочный смартфон Oppo F27 Pro+, который соответствует по защищённости от воды и пыли стандарту IP69, а также не боится ударов и падений согласно стандарту MIL-STD-810H. При этом новинка выглядит как совершенно обычный смартфон, что несколько нетипично для защищённых аппаратов.

Дисплей смартфона построен на 6,7-дюймовой панели AMOLED и защищён от повреждений прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.п Он поддерживает разрешение FHD+ (2412 × 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц, обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и sRGB, а также отображение 1,07 млн оттенков цвета. Показатель яркости составляет 500 кд/м2 с пиковым значением 950 кд/м2.

В круглом вырезе в верхней части экрана размещена фронтальная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2,0. Также есть подэкранный сканер для отпечатков пальцев. На задней панели находится 64-Мп камера с диафрагмой f/1,7 и автофокусом, дополненная портретной 2-Мп камерой с диафрагмой f/2,4.

F27 Pro+ оснащён 6-нм чипсетом Dimensity 7050 от MediaTek с восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G68 MC4, а также 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X с возможностью виртуального расширения до 16 Гбайт и флеш-накопителем UFS 3.1 на 128/256 Гбайт.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Смартфон работает под управлением ОС Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 14.

Oppo F27 Pro+ поступит в продажу 20 июня в розовом (Dusk Pink) и тёмно-синем (Midnight Navy) цвете. Цена модели с 8/128 Гбайт памяти составит около $335. Стоимость версии Oppo F27 Pro+ с 8/256 Гбайт памяти равна $360.