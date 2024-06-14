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Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные

Люди смотрят на миллиарды световых лет вглубь Вселенной и почти не понимают процессов в каких-то 5000 км под своими ногами. Там находится сверхплотное железо-никелевое ядро нашей планеты размером на 1/3 меньше Луны. Это ядро как гироскоп влияет на стабильность и период вращения Земли, что определяет буквально всё на этой планете. Теперь учёные получили неопровержимые доказательства, что ядро замедляет своё вращение.

Источник изображений: USC

Источник изображений: USC

Сразу всех успокоим, катастрофы не произойдёт, но понять происходящее важно. День и ночь могут изменить продолжительность на 1/1000 секунды. В масштабах человеческой цивилизации это не будет ощущаться. Разве что придётся учитывать изменения в тонких физических экспериментах, когда они могут повлиять на результат, например, на квантовом уровне. Такие выводы сделали учёные из Университета Южной Калифорнии (USC), статья которых на днях опубликована в журнале Nature.

«Когда я впервые увидел сейсмограммы, которые намекали на это изменение, я был озадачен, — поделился впечатлениями учёный Джон Видейл (John E. Vidale) из USC. — Но когда мы обнаружили еще два десятка наблюдений, свидетельствующих о той же закономерности, результат был неизбежен. Внутреннее ядро замедлилось впервые за многие десятилетия. Другие учёные недавно приводили аргументы в пользу похожих и отличающихся моделей, но наше последнее исследование даёт наиболее убедительное доказательство».

Внутреннее ядро Земли представляет собой сверхгорячий, сверхплотный шар из железа и никеля, который, как считается, составляет около двух третей размера Луны. Расположенный более чем в 4800 км под нашими ногами объект крайне сложно изучать, хотя полученные в этом процессе данные могли бы много рассказать об истории нашей планеты.

В этом исследовании учёные проанализировали показания 121 повторяющегося землетрясения (происходящих в одном месте и примерно с одинаковой магнитудой), зарегистрированных в период с 1991 по 2023 год вокруг Южных Сандвичевых островов в Южной Атлантике. Также в исследование включены данные нескольких ядерных испытаний. После объединения всех данных стало ясно, что ядро Земли начало отклоняться от своего положения примерно в 2010 году. Это увеличило воздействие на внутреннее ядро гравитационных и магнитных сил, что привело к его замедлению.

«Танец внутреннего ядра может быть даже более живым, чем мы думали до сих пор», — признаются авторы работы. По крайней мере, за этим необходимо продолжить следить. В то же время другие учёные придерживаются иных мнений. Российские исследователи говорят об аномальном ускорении вращения Земли, китайские учёные объявили о почти полной остановке вращения ядра, а третьи вообще обвиняют в замедлении вращения планеты глобальное потепление.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: земля, геология
земля, геология
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