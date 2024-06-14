Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные

Люди смотрят на миллиарды световых лет вглубь Вселенной и почти не понимают процессов в каких-то 5000 км под своими ногами. Там находится сверхплотное железо-никелевое ядро нашей планеты размером на 1/3 меньше Луны. Это ядро как гироскоп влияет на стабильность и период вращения Земли, что определяет буквально всё на этой планете. Теперь учёные получили неопровержимые доказательства, что ядро замедляет своё вращение.

Сразу всех успокоим, катастрофы не произойдёт, но понять происходящее важно. День и ночь могут изменить продолжительность на 1/1000 секунды. В масштабах человеческой цивилизации это не будет ощущаться. Разве что придётся учитывать изменения в тонких физических экспериментах, когда они могут повлиять на результат, например, на квантовом уровне. Такие выводы сделали учёные из Университета Южной Калифорнии (USC), статья которых на днях опубликована в журнале Nature.

«Когда я впервые увидел сейсмограммы, которые намекали на это изменение, я был озадачен, — поделился впечатлениями учёный Джон Видейл (John E. Vidale) из USC. — Но когда мы обнаружили еще два десятка наблюдений, свидетельствующих о той же закономерности, результат был неизбежен. Внутреннее ядро замедлилось впервые за многие десятилетия. Другие учёные недавно приводили аргументы в пользу похожих и отличающихся моделей, но наше последнее исследование даёт наиболее убедительное доказательство».

Внутреннее ядро Земли представляет собой сверхгорячий, сверхплотный шар из железа и никеля, который, как считается, составляет около двух третей размера Луны. Расположенный более чем в 4800 км под нашими ногами объект крайне сложно изучать, хотя полученные в этом процессе данные могли бы много рассказать об истории нашей планеты.

В этом исследовании учёные проанализировали показания 121 повторяющегося землетрясения (происходящих в одном месте и примерно с одинаковой магнитудой), зарегистрированных в период с 1991 по 2023 год вокруг Южных Сандвичевых островов в Южной Атлантике. Также в исследование включены данные нескольких ядерных испытаний. После объединения всех данных стало ясно, что ядро Земли начало отклоняться от своего положения примерно в 2010 году. Это увеличило воздействие на внутреннее ядро гравитационных и магнитных сил, что привело к его замедлению.

«Танец внутреннего ядра может быть даже более живым, чем мы думали до сих пор», — признаются авторы работы. По крайней мере, за этим необходимо продолжить следить. В то же время другие учёные придерживаются иных мнений. Российские исследователи говорят об аномальном ускорении вращения Земли, китайские учёные объявили о почти полной остановке вращения ядра, а третьи вообще обвиняют в замедлении вращения планеты глобальное потепление.