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MSI представила корпус MAG PANO 100 PZ с панорамным обзором и поддержкой плат с тыльными разъёмами

Компания MSI представила компьютерный корпус MAG PANO 100 PZ, у которого которого передняя и левая боковая стенки выполнены из закалённого стекла толщиной 4 мм. Благодаря этому корпус открывают панорамный обзор на установленные внутри комплектующие. Другой особенностью новинки является поддержка материнских плат, у которых разъёмы питания расположены на обратной стороне.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Корпус MAG PANO 100 PZ поддерживает установку материнских плат типоразмеров ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Новинка имеет двухсекционную конструкцию. Благодаря этому за правой боковой стенкой корпуса доступно 90 мм пространства для удобной прокладки всех необходимых кабелей. Верхняя и боковые крышки корпуса не требуют использования инструментов для установки и демонтажа.

Размеры MAG PANO 100 PZ составляют 518,7 × 290 × 482 мм, а вес равен 11,3 кг. Внутри хватит места для установки видеокарты длиной до 380 мм, процессорного кулера высотой до 166 мм, а также блока питания длиной до 200 мм. Производитель также предусмотрел три посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей и два комбинированных места для 2,5- или 3,5-дюймовых носителей.

Корпус поддерживает установку до 10 вентиляторов. Три 120- или 140-мм можно установить сверху, один 120-мм сзади, три 120- или два 140-мм сбоку, а также три 120-мм, два 140-мм или два 160-мм снизу. Заявляется поддержка радиаторов СЖО размером до 360 мм сверху, сбоку или снизу.

Передняя панель панели у MAG PANO 100 PZ расположены в левой передней ножке. Набор состоит из одного USB Type-C (20 Гбит/с), двух USB Type-A (5 Гбит/с) и комбинированного 3,5-мм аудиовыхода.

MAG PANO 100 PZ будет предлагаться в четырёх конфигурациях, в белом и чёрном цветах. Версии MAG PANO 100R PZ и MAG PANO 100R PZ WHITE предложат три предустановленных 120-мм ARGB-вентилятора с реверсивным ходом на боковой стенке и один 120-мм ARGB-вентилятор с обычным ходом на задней стенке. Версии MAG PANO 100L PZ и MAG PANO 100L PZ WHITE будут предлагаться без предустановленных вентиляторов.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: msi, компьютерный корпус
msi, компьютерный корпус
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