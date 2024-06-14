В «Рувики» появятся ИИ-алгоритмы уже в этом году

Интернет-энциклопедия «Рувики», являющаяся отечественным аналогом «Википедии», планирует интегрировать нейросети к концу 2024 года. Об этом в рамках сессии «Новые медиа многополярного мира» на ПМЭФ-2024 рассказала заместитель генерального директора «Рувики» Елена Литовченко. Она также добавила, что искусственный интеллект сделает энциклопедию более персонализированной для пользователей.

«До конца 2024 года или в начале 2025-го мы продемонстрируем обновление с искусственным интеллектом, и это будет геймченджер с точки зрения восприятия новых энциклопедий», — сказала Елена Литовченко. Она также добавила, что, хотя «Рувики» и основана на идеях «Википедии», развиваться отечественный ресурс будет иначе организационно и технологически.

По мнению гендиректора АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилла Семенова, в случае «Рувики» речь идёт о косвенном эффекте от внедрения ИИ-технологий. Вероятно, это позволит расширить список поставщиков контента и потребляющей его аудитории. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын добавил, что стоимость и внедрение ИИ-технологий может существенно отличаться в зависимости от того, на каких условиях компания их приобретает или разрабатывает сама. Он добавил, что в случае, если бизнес-модель связана с предоставлением контента, а выручка связана с рекламным рынком, то в этом сегменте ИИ-технологии используются два десятилетия и являются очень зрелыми.

В беседе с журналистами Елена Литовченко рассказала, что «Рувики» пока не планирует вводить монетизацию для авторов. Вместо этого платформа будет стимулировать создание контента через геймификацию. «Авторы за определённые действия — написание статей, внесение правок, редактуру — будут получать ранги и зарабатывать призы. Это нужно прежде всего для развития сообщества авторов», — пояснила Елена Литовченко. Написать статью на «Рувики» может любой желающий. Рецензированием контента занимаются подтвердившие статус эксперты или партнёры проекта в лице Российской академии наук и Исторического музея.

По данным Елены Литовченко, сейчас у «Рувики» 3,5 млн уникальных пользователей в месяц, а также «экспонентный» рост аудитории: каждый месяц уникальных посетителей становится в среднем на 20 % больше. Также было сказано, что недавно платформа преодолела отметку в 2 млн опубликованных статей. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшее время «Рувики» не выйдет на окупаемость, поскольку масштабы покрытия аудитории в сравнении с «Википедией» несоразмерны. Ещё несколько лет главным фокусом «Рувики» останется наполнение платформы контентом.