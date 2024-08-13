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Сегодня Google представит смартфоны Google Pixel 9, часы Pixel Watch 3, наушники Pixel Buds Pro 2 и кое-что ещё

Сегодня Google проведёт мероприятие Made by Google 2024, в рамках которого широкой публике покажут новейшие устройства компании, включая смартфоны серии Pixel 9, смарт-часы Pixel Watch 3, наушники Pixel Buds Pro 2. Также следует ожидать, что тема искусственного интеллекта будет в центре внимания на протяжении всей презентации, а новые возможности нейросети Gemini станут доступны в Android 15.

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Мероприятие Made by Google начнётся 13 августа в 20:00 мск и пройдёт в кампусе Google в Маунтин-Вью. Очно презентацию посетят представители прессы, разработчики и сотрудники компании. Следить за презентацией в режиме онлайн любой желающий сможет на сайте Google или на YouTube-канале компании. До старта трансляции ещё есть время, поэтому можно вспомнить, анонс каких именно новинок следует ждать от Google сегодня.

Android 15, Gemini и другие ИИ-инструменты

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Ожидается, что Google анонсирует новые функции нейросети Gemini, поскольку компания стремится к конкуренции в этом сегменте с Samsung и Apple. По данным источника, IT-гигант представит новейшие функции на основе искусственного интеллекта под брендом Google AI. Что касается самих ИИ-инструментов, то в их число войдёт анонсированная ранее функция Circle to Search (позволяет осуществлять поиск по выделенной на изображении области), а также Add Me (делает возможным добавление на групповые снимки людей, которых не было на фото изначально), Pixel Screenshot (ИИ-инструмент поиска по скриншотам) и др.

С большой долей вероятности во время анонса Android 15 немало времени будет уделено вопросам обеспечения безопасности и конфиденциальности пользователей. В Android 15 появится немало новых функций для повышения уровня конфиденциальности, включая Private Space (пространство для хранения приложений под дополнительным уровнем аутентификации), Theft Detection Lock (ИИ-функция обнаружения кражи Android-смартфона с последующей блокировкой) и др.

Смартфоны серии Pixel 9

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Вероятно, передовые ИИ-функции Google появятся в новейших аппаратных продуктах компании, таких как смартфоны серии Pixel 9, презентация которых должна состояться сегодня. Ожидается, что производитель представит модели Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Благодаря более ранним утечкам информации о каждом новом смартфоне Google уже известно немало:

  • Pixel 9 — базовая версия устройства с 6,3-дюймовым дисплеем Actua. Ожидается, что аппарат получит 12 Гбайт оперативной памяти, 10,5-мегапиксельную фронтальную камеру, а также двойную основную камеру, которая объединит широкоугольный датчик на 50 Мп с ультраширокоугольным сенсором на 48 Мп.
  • Pixel 9 Pro — более продвинутая версия смартфона с 6,3-дюймовым дисплеем Super Actua, что означает более высокую яркость по сравнению с базовой моделью. В дополнение к этому аппарат может получить 16 Гбайт ОЗУ, фронтальную камеру на 42 Мп и тройную основную камеру, объединяющую широкоугольный модуль на 50 Мп с ультраширокоугольным датчиком на 48 Мп и телеобъективом на 48 Мп.
  • Pixel 9 Pro XL — представляет собой более крупную версию Pixel 9 Pro. Судя по утечкам, он получит 6,8-дюймовый дисплей Super Actua, но в остальном его характеристики будут соответствовать модели Pixel 9 Pro.
  • Pixel 9 Pro Fold — складная версия Pixel 9 Pro, как ожидается, получит 6,3-дюймовый внешний дисплей Actua и 8-дюймовый внутренний дисплей Super Actua. Аппарат оснастят 16 Гбайт ОЗУ, 10-мегаписельной фронтальной камерой и той же основной камерой, что была у прошлогоднего Pixel Fold (широкоугольный датчик на 48 Мп дополняется ультраширокоугольным сенсором на 10,8 Мп и телеобъективом на 10,8 Мп).

Согласно маркетинговым материалам, аппаратной основой всех четырёх смартфонов Pixel 9 станет фирменный микропроцессор Google Tensor G4. Владельцы новинок смогут получать обновления программного обеспечения и безопасности в течение семи лет, а также год доступа к функциям Gemini Advanced. Покупатели смогут выбирать между версиями смартфонов в разных цветовых вариантах.

Pixel Buds Pro 2

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Источник изображения: Kerry Wan / ZDNET

Прошло два года с тех пор, как Google выпустила оригинальные беспроводные наушники Pixel Buds Pro. Хотя они отличались хорошим звучанием и стильным внешним обликом, пришло время для модели следующего поколения. По данным источника, Pixel Buds Pro 2 переймут от оригинала двухцветный дизайн и так называемые «крылышки» — стабилизирующие дужки, делающие использование устройства более комфортным.

На опубликованных ранее изображениях демонстрировались Pixel Buds Pro 2 в четырёх вариантах цветового исполнения корпуса: угольном, фарфоровом, мятном и розовом. Они будут поставляться с зарядным кейсом, который внешне ничем не отличается от своего предшественника. На подставке есть светодиодная индикация, вероятно, для отображения состояния сопряжения устройства и уровня заряда батареи, а также интерфейс USB Type-C в нижней части.

Что касается новых функций, касающихся непосредственно воспроизведения аудио, то об этом на данный момент ничего неизвестно. Если Google решила сделать новинку лучше оригинала, то, вероятно, следует ожидать улучшения функции шумоподавления и появление поддержки пространственного звука.

Pixel Watch 3

Источник изображения: Matthew Miller / ZDNET

Источник изображения: Matthew Miller / ZDNET

По слухам, новые смарт-часы Google будут мало чем отличаться от модели предыдущего поколения. При этом ожидается, что разработчики представят более крупную модель XL, подобно тому, как это происходит в линейке смартфонов, где помимо базовой модели есть модель XL с большим дисплеем. Появление более крупной версии Pixel Watch 3 даст покупателям возможность выбора между 41- и 45-мм версиями устройства.

Вполне логично, что Pixel Watch XL получит более ёмкую аккумуляторную батарею. Также известно, что новые смарт-часы Google получат поддержку сверхширокополосной связи (UWB), что важно для реализации некоторых функций, таких как Find My Device.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, носимая электроника,
Теги: pixel 9, pixel watch 3, pixel buds pro 2, google
pixel 9, pixel watch 3, pixel buds pro 2, google
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