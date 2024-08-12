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Terminator: Survivors отправили в будущее — симулятор выживания по «Терминатору» не выйдет 24 октября в раннем доступе Steam

Издательство Nacon и разработчики из Nacon Studio Milan сообщили о вынужденном переносе на более поздний срок своего симулятора выживания с открытым миром Terminator: Survivors.

Источник изображений: Nacon

Источник изображений: Nacon

Напомним, Terminator: Survivors была подтверждена ещё в 2022 году, а окончательное название и дату выхода в раннем доступе Steam получила прошедшей зимой — релиз ожидался 24 октября.

Как стало известно, старт раннего доступа Terminator: Survivors решили отложить вплоть до 2025 года. Разработчикам потребуется больше времени, чтобы достичь ожидаемого фанатами уровня качества.

«Знаем, что многих это расстроит, но мы хотим отдать должное этой вселенной, её фанатам и нашему сообществу. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе это правильное решение», — гласит официальный анонс (см. изображение выше).

Гендиректор Nacon Studio Milan Марко Понте (Marco Ponte) заверил: «Мы невероятно гордимся возможностью поработать над столь знаковой франшизой, как Terminator. Нам не терпится рассказать вам больше. Спасибо за поддержку… Мы вернёмся».

События развернутся спустя четыре года после ядерной войны. Игрокам предстоит исследовать открытый мир, сражаться с машинами Skynet, Терминатором и другими людьми, а также строить базу для остатков человечества.

Ранний доступ Terminator: Survivors пройдёт на ПК (Steam), а полноценный релиз ожидается также на PS5, Xbox Series X и S. Обещают оригинальную историю, новых и знакомых персонажей, кооператив на четырёх человек и перевод на русский.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: terminator: survivors, nacon studio milan, nacon, симулятор выживания
terminator: survivors, nacon studio milan, nacon, симулятор выживания
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