Antec представила россыпь корпусных вентиляторов размером 120 и 140 мм с подсветкой и без

Компания Antec расширила ассортимент продуктов, представив новые серии корпусных вентиляторов Tranquil, Neo Prizm T3, P12R ARGB и Nova. Все новинки имеют поддержку PWM.

Серию Antec Tranquil PWM (на изображении выше) наполняют доступные решения, сочетающие мощный воздушный поток и низкий уровень шума. Новинки будут предлагаться по одной штуке или в составе комплекта из трёх вентиляторов, в размерах 120 мм (400–2000 об/мин, 9,33~64,02 CFM, 18,8~26,9 дБА) и 140 мм (450–1500 об/мин, 22,18~89,72 CFM, 18,6~27,5 дБА) с ARGB-подсветкой лопастей и без неё. Рекомендованная стоимость одного вентилятора Tranquil PWM Fan составляет €11,99 / £9,99. Комплект из трёх производитель оценил в €29,99 / £24,99.

Вентиляторы серии Neo Prizm T3 PWM оснащены ARGB-подсветкой рамы. Они имеют толщину 30 мм, также представлены в размерах 120 мм (600–2000 об/мин, 19,24~69,86 CFM, 9,73~31,62 дБА) и 140 мм (600–1500 об/мин, 31,19~80,52 CFM, 10,52~30,4 дБА), будут доступны в белом и чёрном вариантах исполнения, а также по одному или в виде комплекта из трёх вентиляторов. Рекомендованная стоимость одного вентилятора Neo Prizm T3 PWM составляет €16,99 / £12,99, а комплекта из трёх — €42,99 / £32,99.

Вентиляторы P12R PWM ARGB оснащены крыльчаткой реверсивного хода. Они доступны в только в размере 120 мм (600–1500 об/мин, 55,31~61,46 CFM, 14,2~29,5 дБА), в белом и чёрном исполнениях. Производитель отмечает, что указанные вентиляторы идеально подходят для использования в корпусах так называемого аквариумного типа с нижней или боковой установкой вентиляторов. Но их также можно использовать для забора воздуха и в корпусах стандартного формата, например, для установки в нижнюю часть корпуса, поверх стенки кожуха блоков питания. Новинки оснащены ARGB-подсветкой лопастей. Компания оценила вентилятор P12R PWM ARGB в €7,99 / £6,99.

Наконец, 120-мм вентиляторы Nova PWM оснащены трёхфазными моторами и обеспечивают, по словам производителя, лучшее охлаждение в классе. Они работают со скоростью до 3200 об/мин, создавая впечатляющий воздушный поток и статическое давление. Новинки поставляются с контроллером управления, который позволяет настроить баланс производительности и уровня шума. Будут доступны в белом и чёрном исполнениях. Один вентилятор компания оценивает в €27,99 / £23,99, комплект из трёх — в €59,99 / £49,99.