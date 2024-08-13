SpaceX проведёт первый в истории пилотируемый космический полёт над полюсами Земли — в него отправятся туристы

Компания SpaceX объявила о запланированном на конец 2024 года историческом событии для земной космонавтики — первом облёте полюсов нашей планеты на пилотируемом корабле. Четыре астронавта-любителя совершат 3–5-дневный вояж над Землёй, не залетая на МКС. Это будет уже шестая частная экспедиция на кораблях SpaceX Dragon, не считая доставку дежурных экипажей на станцию.

Миссия к полюсам названа Fram2 в честь шхуны «Фрам» Фритьофа Нансена, совершившего полярные экспедиции к Северному и Южному полюсам. Советский космический корабль «Восток» также мог опираться на исторические параллели со шлюпом «Восток» Беллинсгаузена, открывшего миру Антарктиду, но доподлинно об этом не известно.

«Fram2 будет возглавлять Чун Ван (Chun Wang), предприниматель и искатель приключений с Мальты, — сообщили в SpaceX. — Ван стремится использовать миссию, чтобы подчеркнуть исследовательский дух экипажа, вызвать чувство удивления и любознательности у широкой публики и показать, как технологии могут помочь раздвинуть границы исследования Земли и [исследования в рамках] частных экспедиций».

Командиром корабля миссии Fram2 назначена норвежка Яннике Миккельсен (Jannicke Mikkelsen). Пилот миссии — Эрик Филипс из Австралии (Eric Philips). Специалист миссии — Рабеа Рогге (Rabea Rogge ) из Германии. Никто из них раньше не был в космосе.

«В течение 3–5-дневной миссии экипаж планирует наблюдать полярные регионы Земли через купол Dragon на высоте 425–450 км [249–264 миль], используя подсказки космических физиков и гражданских ученых для изучения необычного светового излучения, напоминающего полярные сияния», — отметили в SpaceX при описании миссии.

Речь идёт о достаточно новом явлении в полярных сияниях, впервые привлёкших внимание учёных около десяти лет назад. Это явление в шутку было названо «Стив» (Steve) и позже получило свою аббревиатуру: Strong Thermal Emission Velocity Enhancement или, по-русски, «Сильное повышение скорости теплового излучения». Выражается оно в огромных светящихся лиловых с зелёными сполохами лентах в небе в приполярных районах. Другими экспериментами на орбите станет первое в мире получение рентгеновского снимка человека в невесомости и наблюдение за рядом особенностей жизнедеятельности человека в космосе.

Миссия Fram2 станет шестой частной миссией компании SpaceX. Предыдущие миссии включали свободный полёт по орбите Inspiration4, совершённый группой туристов в сентябре 2021 года; Ax-1, Ax-2 и Ax-3 — полёты хьюстонской компании Axiom Space, которая отправляла людей на МКС и обратно в апреле 2022, мае 2023 и январе-феврале этого года соответственно; и Polaris Dawn, еще один свободный (без стыковки со станцией) полёт, который в настоящее время запланирован на запуск 26 августа. Компания SpaceX также запустила девять миссий с астронавтами на МКС для NASA, начиная с испытательного полета Demo-2 на орбитальную лабораторию в 2020 году. А где-то в сторонке в это время взгрустнул корабль Boeing Starliner, который просто хочет вернуться домой.