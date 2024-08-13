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SpaceX обвинили в масштабном загрязнении водной среды Техаса, на что власти закрывают глаза

Похоже, компании SpaceX и лично Илону Маску (Elon Musk) позволено больше других. Компания может забыть отправить регулятору расчётные траектории ракет, на её площадках не соблюдается техника безопасности, пострадавшие не получают компенсаций за производственные травмы и делается много других поблажек, которые в ином случае привели бы к уголовному преследованию. Теперь оказалось, что SpaceX нарушает все нормы по сбросу загрязнённой воды в открытые водоёмы, что она тоже не спешит менять.

Руководству компанияи SpaceX глубоко фиолетово за дым над водой. Источник изображения: SpaceX

Руководству компании SpaceX глубоко фиолетово за дым над водой. Источник изображения: SpaceX

Как стало известно CNBC, SpaceX не имеет официального разрешения на размещение и эксплуатацию системы гашения пламени двигателей ракет на стартовом столе в Бока-Чика — её основной площадки для сборки и запуска прототипов кораблей Starship. Систему вместе со стальной плитой основания установили вскоре после первого запуска корабля 20 апреля 2023 года. Первый старт состоялся «насухую» и сопровождался разрушением площадки с разбросом бетонных элементов стола по окрестностям, что даже привело к появлению очагов возгорания в природном парке по соседству.

После инцидента компания быстро соорудила новый стол с системой подачи больших объёмов воды в момент старта. Как теперь выяснилось, SpaceX не имела разрешения на сооружение системы и её эксплуатацию. Такого разрешения нет у компании даже сегодня, хотя система уже использовалась при трёх последующих испытательных запусках Starship.

Жалоба на несанкционированный сброс сточных вод с площадки в Бока-Чика поступили на компанию SpaceX ещё 6 августа 2023 года. Документ поступил в офис агентства TCEQ (Техасской комиссии по качеству окружающей среды) в городе Харлинген на юге Техаса, недалеко от базы Starbase компании в Бока-Чика. Инспекторы TCEQ свыше полугода разбирались с ситуацией (включая подачу запросов в SpaceX), после чего 13 марта 2024 года уведомили компанию о нарушении Закона о чистой воде и целом пакете нарушенных норм.

Компания SpaceX должна была отреагировать в течение первых 30 суток после уведомления о нарушениях. Однако она сделала это лишь спустя примерно 110 дней. Анализ 483-страничного отчёта SpaceX, отправленного в TCEQ, не обнаружил в нём ничего конкретного по ситуации со сбросами сточных вод на площадке в Бока-Чика. В конечном итоге всё сводилось к утверждению, что раз другие разрешения на полёты Starship действительны (от FAA и экологического надзора), то никаких проблем с запусками нет. Более того, компания не считает, что сброс сточных вод вредит экологии.

В то же время в направленном TCEQ отчёте компании мелькают такие цифры, как содержание в сточных водах ртути на уровне 113 мкг/л при том, что критическим значением является 2,1 мкг/л, а допустимая для человека доза и того ниже. С другой стороны, далее компания сообщает, что в сточных водах «не было выявлено обнаруживаемых уровней ртути». По словам специалистов, подобные нарушения и нестыковки обычно приводят к уголовным преследованиям. И это значит, что должностные лица SpaceX постоянно находятся под угрозой штрафов и перевода дел из административной в уголовную плоскость, но это, похоже, мало кого волнует.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: spacex, экология
spacex, экология
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