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В Steam вышел официальный инструмент для проверки производительности Black Myth: Wukong на ПК — игроки в восторге

В преддверии релиза амбициозного фэнтезийного ролевого боевика Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science у пользователей появилась возможность проверить, насколько хорошо или плохо игра будет работать на их ПК.

Источник изображения: Game Science

Источник изображения: Game Science

Разработчики Black Myth: Wukong сообщили о выпуске в цифровом магазине Steam бесплатного приложения Black Myth: Wukong Benchmark Tool для проверки быстродействия ПК в грядущей игре.

Инструмент оценивает работу пользовательского оборудования и его соответствие системным требованиям Black Myth: Wukong посредством обработки игровых сцен в реальном времени.

Демонстрация проверки быстродействия

Пользователи могут выбрать настройки графики (от низких до реалистичных), включая трассировку лучей, масштабирование (Nvidia DLSS, AMD FSR, Intel XeSS) и технологию генерации кадров.

Разработчики отмечают, что результаты теста максимально приближены к ожидаемому быстродействию при игре в Black Myth: Wukong, однако в связи со сложностью и разнообразием сцен могут отличаться от показателей в полной версии.

Результат проверки на Steam Deck (источник изображения: Biosnake на ResetEra)

Результат проверки на Steam Deck (источник изображения: Biosnake на ResetEra)

Пользователи Steam в обзорах приложения делятся результатами проверок и хвалят разработчиков за выпуск инструмента отдельно от игры. На момент публикации у Benchmark Tool было почти 900 «очень положительных» отзывов (рейтинг — 94 %).

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на PC (Steam, EGS, WePlay) и PS5, а первые обзоры появятся 16-го числа. По словам авторов, собранные благодаря Benchmark Tool данные помогут выявить потенциальные проблемы и сделать игру лучше.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: black myth: wukong, game science, ролевой экшен
black myth: wukong, game science, ролевой экшен
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