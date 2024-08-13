В TikTok появились групповые чаты и стикеры

Администрация платформы коротких видео TikTok объявила, что в приложении появились групповые чаты с поддержкой до 32 человек. Функция доступна пользователям в возрасте от 16 лет — теперь можно отправлять друг другу ссылки на ролики без необходимости открывать для этого отдельное приложение.

Чтобы начать групповой чат, нужно нажать кнопку «Входящие», далее «Чат», выбрать друзей, которые будут участвовать в переписке, после чего «Начать групповой чат». Есть некоторые нюансы: можно вступить в групповой чат, только получив приглашение от взаимного подписчика. Пользователи, которые запретили отправлять себе сообщения, в групповых чатах участвовать не смогут.

Подросток младше 18 лет сможет подключиться к групповому чату, только если в нём есть хотя бы один человек, подписанный на него в ответ. Подростки, создающие групповой чат, также должны вручную просматривать и одобрять пользователей, которые захотят к нему присоединиться. В дополнение к групповым чатам в TikTok появились стикеры — теперь пользователи в возрасте от 18 лет могут создавать их и загружать на платформу.