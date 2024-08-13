Импортёры электроники предсказали подорожание ноутбуков на 10 % уже к осени

К началу осени в РФ могут подорожать ноутбуки, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз импортёров электроники. Ожидается, что увеличение цен может составить до 10 % — участники рынка объясняют его растущими ценами на комплектующие для ноутбуков.

В «Марвел-Дистрибуции» сообщили, что многие производители удерживали цены в течение достаточно долгого времени, чтобы не проигрывать в конкуренции. В результате средняя цена ноутбуков в июле 2024 года составила около 62 тыс. рублей, оставшись на уровне прошлогодней. Вместе с тем растёт стоимость жёстких дисков и памяти, что не может не отразиться на ценах на готовую продукцию. В итоге это может повлиять на стоимость определённых моделей, в частности, бюджетных ноутбуков и компьютеров, в то время как в среднем и высоком сегментах их подорожание не будет столь заметным из-за несравнимо более высокой стоимости остальных комплектующих.

О предстоящем подорожании ноутбуков в ценовой категории 50–70 тыс. рублей, которые, например, покупают школьникам и студентам к началу учебного года, также сообщил «Известиям» источник, близкий к одному из импортёров. Он рассказал, что первые партии подорожавших моделей вскоре поступят в продажу в России. Источник также подтвердил, что причиной подорожания стал рост стоимости комплектующих на мировом рынке — в первую очередь оперативной памяти и накопителей. «На цену ноутбуков в первую очередь влияет процессор — это самый дорогой элемент. В сложившейся ситуации получается, что чем дешевле лэптоп, тем больше будет рост его цены в процентном отношении», — пояснил источник.

На одном из российских маркетплейсов тоже прогнозируют подорожание ноутбуков — до 10 %, объяснив его усложнением схем расчётов между российскими продавцами и китайскими экспортёрами электроники.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что цены на электронику растут во всем мире, а в РФ этому также способствуют проблемы с логистикой и оплатой. Он предположил, что рост цен составит порядка 5 %. По словам аналитика, рынок затоварен старыми моделями ноутбуков, которые предлагаются по сниженным ценам. И производители стремятся зарабатывать с помощью новых моделей.