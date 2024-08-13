Анализ данных с зонда InSight позволил найти на Марсе невидимые океаны воды

Марсианская автоматическая станция NASA InSight предоставила множество данных о внутреннем строении Красной планеты и её геологической и сейсмической активности. И хотя станция не работает с 2022 года, учёные продолжают разбирать полученные ею данные и делать открытия. В частности, новое исследование позволяет сделать вывод о чрезвычайно высокой насыщенности жидкой водой средней коры Марса в районе приземления станции. Её там — на океаны.

Пока и довольно долго мы не сможем бурить глубокие скважины на Марсе (мы и на Земле можем бурить относительно неглубоко). Поэтому добраться до потенциальных залежей воды на Марсе будет непросто и произойдёт это не завтра. Оценочная глубина нахождения водоносных слоёв на Красной планете составляет 11–20 км. Впрочем, пока это только вероятность и данные моделирования. Проводившие исследование учёные подставили данные InSight в физическую модель земной коры.

Наличие водоносных слоёв в средней коре Марса даст больше материала для выводов о древнем климате Марса и понимания, куда эта вода делась после того, как Марс около 3 млрд лет назад потерял свою атмосферу. Предполагалось, что вода в основном после этого испарилась, но если моделирование верно отражает ситуацию — она просто просочилась глубоко в недра планеты. Если срединная кора Марса в этом плане одинакова по всей планете, то вода из этих запасов могла бы покрыть планету слоем глубиной до 1,6 км.

Впрочем, просто скважинами дело может не закончиться, если когда-то в будущем будет поставлена задача добывать воду из недр планеты. То же моделирование поясняет, что вода находится не в линзах или огромных подземных резервуарах, а в достаточно небольших порах и трещинах в мантии. Сейсмические волны от марсотрясений, уловленные станцией InSight, склонны представлять пористую структуру коры с определённым чередованием плотности, а не гигантские каверны.

Более того, вода с большой вероятностью будет в виде грязи или минеральных растворов. Но в этом тоже есть свой плюс. В таких растворах легко может зародиться и существовать микробная жизнь. Есть теория, что жизнь на Земле зародилась в её недрах и только затем вышла на поверхность. Открытие водоносных слоёв в средней коре Марса стало или станет в этом плане абсолютно беспроигрышным — это одновременно геологическая, климатологическая и астробиологическая удача, не говоря уже о потенциально высоких её запасах для колонистов или будущего развития Красной планеты.