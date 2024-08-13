Alibaba выпустила математические языковые модели Qwen2-Math, которые лучше аналогов от OpenAI и Google

Alibaba Group Holding продолжает активно работать в сфере искусственного интеллекта. На этой неделе гигант электронной коммерции выпустил несколько больших языковых моделей (LLM) под общим названием Qwen2-Math, которые ориентированы на решение сложных математических задач и, по заявлению разработчиков, справляются с этим лучше ИИ-алгоритмов других компаний.

Всего было представлено три большие языковые модели, которые отличаются друг от друга количеством параметров, влияющих на точность ответов алгоритма. Модель с наибольшим количеством параметров Qwen2-Math-72B-Instruct, по данным разработчиков, превосходит в плане решения математических задач многие ИИ-алгоритмы, включая GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, Gemini 1.5 Pro от Google и Llama-3.1-405B от Meta✴ Platforms.

«За последний год мы проделали большую работу по изучению и расширению логических возможностей больших языковых моделей, уделяя особое внимание их способности решать арифметические и математические задачи <…> Мы надеемся, что Qwen2-Math внесёт свой вклад в усилия сообщества по решению сложных математических задач», — говорится в сообщении разработчиков.

Языковые модели Qwen2-Math протестировали с помощью разных бенчмарков, включая GSM8K (8500 сложных и разнообразных математических задач школьного уровня), OlympiadBench (двуязычный мультимодальный научный бенчмарк высокого уровня) и Gaokao (один из сложнейших вступительных математических экзаменов для университетов). Отмечается, что новые модели имеют некоторые ограничения из-за «поддержки только английского языка». В дальнейшем разработчики планируют создать двуязычные и многоязычные LLM.