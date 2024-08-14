Учёные отменили эксперимент по искусственному охлаждению Земли атмосферным аэрозолем

В журнале Science появилась статья, в которой учёные из Гарвардского университета публично отказались от проведения первого научно обоснованного эксперимента по искусственному охлаждению Земли. Тщательно проработанный план опыта разбился о протесты лидеров коренных народов Швеции — саамов. Их не поставили в известность, а когда информация всплыла, это вызвало бурную реакцию протеста против этого и других экспериментов по геоинженерии.

Эксперимент SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment) был задуман в Гарварде ещё в 2017 году. Известно, что выброшенные вулканами частички диоксида серы в верхних слоях атмосферы отражают часть солнечного света обратно в космос и, тем самым, не дают нагреваться Земле — фактически охлаждают её. Подобные частицы или аэрозоли могут быть рукотворными, что позволит обратить вспять процесс глобального потепления. Эксперимент SCoPEx должен был подвести под такие геоинженерные проекты научную базу — помочь собрать данные для уточнения климатических моделей воздействия на среду.

Как планировалось, в воздух над Швецией должен был подняться воздушный шар, с которого был бы произведён выпуск отражающих свет аэрозолей. Оборудование на шаре должно было изучить взаимодействие частиц друг с другом и окружающим воздухом — ничего сверхъестественного или необратимого. Более того, первый запуск в 2021 году планировался чисто технический — без распыления аэрозоля. Но само известие о запланированном опыте вызвало негодование местных национальных лидеров. Именно этот момент за многие годы планирования эксперимента учёные не учли.

В свежей статье в журнале Science внимание уделено именно этому обстоятельству — необходимости диалога с людьми при обсуждении геоинженерных проекттов. Коллектив Гарварда не справился с «интересом прессы к опыту и не знал, как согласовать вопрос с представителями коренных народов», поэтому в марте 2024 года было объявлено о сворачивании программы SCoPEx.

Следует сказать, что формально небольшие по масштабу геоинженерные опыты никем не запрещены. Более того, ещё в 2010 году, когда соответствующий комитет ООН наложил мораторий на проведение геоинженерных проектов, речь шла исключительно о глобальных проектах. Небольшие компании и научные коллективы вольны проводить эксперименты в сфере геоинженерии, если они носят крайне локальный характер. Например, один из стартапов позволил себе поднять в небо воздушные шары для распыления диоксида серы, а учёные из Университета Вашингтона поставили натурный опыт по осветлению морских облаков, и ничего им за это не было.

Но если речь идёт о глобальных проектах, то даже палящее в шею Солнце не должно подталкивать к самодеятельности. Геоинженерные проекты должны в обязательном порядке обсуждаться в общественном пространстве, поскольку последствия могут затронуть всех и каждого, не говоря о будущих поколениях. И начинать надо с оформления межгосударственных договорённостей и диалога между властями разных стран. Только так можно создать условия для потенциального влияния на климат Земли.