Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт

Realme подробно рассказала о технологии зарядки 320 Вт, официальная информация о которой ожидалась уже несколько дней. Она получила название 320W SuperSonic Charge, и это самая быстрая технология зарядки смартфонов в мире.

Разработанная китайской компанией технология позволяет полностью заряжать аккумулятор смартфона за 4 минуты 30 секунд; за минуту достигаются 26 % заряда, а за две — уже более 50 %. Решение оказалось более совершенным, чем предложенная Redmi технология мощностью 300 Вт, с использованием которой аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч заряжался полностью за 4 минуты 55 секунд.

Realme не раскрыла ёмкость аккумулятора, с которым тестировала своё достижение, но пояснила, что адаптер питания на 320 Вт называется Pocket Cannon — он предлагает плотность мощности 3,3 Вт/см³, но по размеру схож с зарядным устройством Realme на 240 Вт. Power Cannon поддерживает основные протоколы зарядки, включая UFCS (до 320 Вт), PD и SuperVOOC. Он имеет два порта USB Type-C для одновременной зарядки — 150 Вт для смартфонов Realme и 65 Вт для совместимых ноутбуков.

Компания представила трансформатор напряжения AirGap — как и любой другой трансформатор, он обеспечивает бесконтактное электромагнитное преобразование и гарантирует, что аккумулятор будет изолирован, если возникнет неисправность, например, разрыв цепи. Для защиты батареи он может понизить напряжение до 20 В. Ещё одна новинка от Realme — складная батарея ёмкостью 4420 мА·ч. Она включает четыре ячейки толщиной менее 3 мм каждая и предлагает увеличение ёмкости на 10 % в сравнении с традиционными конструкциями.

Компания продемонстрировала новый элемент управления устройством — твердотельную кнопку, которая позволяет, например, мгновенно масштабировать изображение или обрабатывать быстрые нажатия. Новый антибликовый экран от Realme был изготовлен по образцу строения глаза мотылька — он помогает снизить отражательную способность на 80 % и создаёт текстуру, напоминающую бумажную поверхность, комфортную при работе под ярким солнечным светом. Этот экран также сохраняет чёткую видимость при сниженной яркости, снижая потребление энергии.

Внимания заслуживают технологии AI Motion Picture и AI Gaming Super Resolution. AI Motion Picture работает на базе NEXT AI и превращает статическое изображение в 25-кадровое видео, а AI Gaming Super Resolution с использованием локального искусственного интеллекта создаёт плавные и чёткие визуальные эффекты. Наконец, Realme Holo Audio позволяет настраивать позиционирование звука, чтобы оповещения о входящих вызовах не отвлекали во время игры.