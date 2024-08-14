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В России создали аналог A-GPS для смартфонов на базе ГЛОНАСС

Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах, которая представляет собой аналог западного A-GPS, разработали в АО «ГЛОНАСС». Об этом представителям СМИ рассказал глава компании Алексей Райкевич.

Источник изображения: Thom Holmes / unsplash.com

Источник изображения: Thom Holmes / unsplash.com

«АО «ГЛОНАСС» — оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», разработало первую в России технологию А-ГЛОНАСС (А-ГНСС), ускоряющую определение местоположения для мобильных устройств», — рассказал Райкевич. Он добавил, что продукт уже внесён в единый реестр отечественного ПО Минцифры, а решение экспертного совета ведомства подтверждает полное соответствие требованиям к ПО, которое разрабатывается и используется в России. «А-ГЛОНАСС готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) и тахографы», — добавил глава АО «ГЛОНАСС».

В беседе с журналистами Райкевич рассказал, что обработка смартфонами и другими мобильными устройствами координат от глобальных спутниковых систем навигации занимает от десятков секунд до нескольких минут. Особенно чувствительны задержки в городах, на территории которых плотная застройка мешает приёму спутникового сигнала. Технология А-ГЛОНАСС делает обработку данных незаметной для человека благодаря тому, что необходимая для определения местоположения информация при открытии приложений, электронных карт и навигаторов дополняется вспомогательными данным, передаваемыми через интернет, мобильные сети и Wi-Fi.

«А-ГЛОНАСС обеспечивает качественное импортозамещение A-GPS и, в отличие от зарубежных аналогов, российская технология не передаёт данные о местоположении мобильного устройства на сервера иностранных компаний и повышает информационную безопасность пользователей», — считает господин Райкевич.

В сообщении отмечается, что новая технология с точки зрения наземной навигации исключает зависимость России от зарубежного оборудования и технологий, от отключения или каких-либо ограничений работы аналогичных решений. Внедрение А-ГЛОНАСС должно дать импульс производству российской навигационной аппаратуры, которая будет предоставлять пользователям внутри страны передовое ПО в сферах определения местоположения и защиты от подмены сигнала. Отмечается, что разработка не имеет аналогов в России и она поможет сформировать навигационный и технологический суверенитет страны, а также повысит безопасность данных миллионов россиян.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: а-глонасс, глонасс, навигация
а-глонасс, глонасс, навигация
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