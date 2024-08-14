Стартап xAI Илона Маска запустил новый чат-бот Grok-2, который вошёл в пятёрку лучших

Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) компания xAI выпустила бета-версии нейросетей Grok-2 и Grok-2 mini. Новый алгоритм Grok-2 уже используется для генерации изображений по текстовому описанию в социальной сети X, но на данном этапе испытать его в деле могут только платные подписчики на тарифах Premium и Premium+.

«Мы рады сообщить о запуске ранней предварительной версии Grok-2, которая является значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущей версией Grok-1.5 и обеспечивает передовые возможности в общении, кодировании и рассуждениях. В это же время мы представляем Grok-2 mini, небольшую, но способную версию Grok-2», — говорится в сообщении xAI.

В сообщении также сказано, что ранняя версия Grok-2 была протестирована в бенчмарках LMSYS. В скором времени оба алгоритма станут доступны разработчикам через корпоративный API компании.

Первые изображения, которые пользователи X создали с помощью нового алгоритма, показывают, что, по всей видимости, Grok-2 не имеет ограничений, в том числе при создании картинок с политиками. Однако на фоне предстоящих выборов в США xAI, скорее всего, столкнётся с давлением со стороны властей, и компании придётся ограничить возможности Grok-2 в плане генерации изображений.

Текст под опубликованными изображениями указывает на то, что Grok-2 использует алгоритм FLUX.1 компании Black Forest Labs при генерации картинок. На данный момент имеется не так много информации о реальных возможностях нейросети. По словам разработчиков, Grok-2 лучше справляется с генерацией программного кода, созданием текстов и обобщением новостей, хотя подтверждающих это фактов пока нет. В дальнейшем разработчики планируют развернуть в соцсети X функции на основе Grok-2 и Grok-2 mini. Речь идёт об улучшении инструментов поиска, аналитики публикаций и др.