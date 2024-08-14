Сегодня 15 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Opera выпустила для iOS браузер Opera On...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Opera выпустила для iOS браузер Opera One с голосовым ИИ-помощником Aria

Компания Opera выпустила iOS-версию браузера Opera One со встроенным помощником Aria на базе искусственного интеллекта. Мобильное приложение повторяет минималистичный дизайн десктопной версии веб-обозревателя и позволяет скрывать ненужные элементы, обеспечивая комфортный просмотр веб-страниц.

Источник изображения: Opera

Источник изображения: Opera

Строка поиска для удобства расположена в нижней части интерфейса и предоставляет быстрые подсказки при вводе запроса. В поиск также интегрирован ИИ-ассистент Aria. Кроме того, как сообщает MacRumors, новая функция Swipe to search позволяет активировать строку поиска простым свайпом вниз, аналогично поиску приложений через Spotlight на домашнем экране iPhone. Несмотря на то, что панель поиска по умолчанию располагается внизу, пользователи могут выбрать стандартную навигацию.

Встроенный ИИ-помощник Aria способен выполнять широкий спектр задач — от поиска в интернете до генерации текста и изображений. С помощью функции голосового ввода можно задавать вопросы устно, не прибегая к вводу текста с клавиатуры, а с помощью ИИ-генератора Imagen2 от Google создавать визуальный контент путём ввода текстовых запросов.

Кроме того, в Opera One на стартовом экране появилась новая карусель, которая предназначена для информирования пользователей. В неё интегрированы новости, спортивные результаты и советы по продуктам Opera. В браузер также встроен блокировщик рекламы. Предусмотрена возможность настройки тем оформления.

Скачать Opera One для iOS можно в магазине приложений App Store.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Apple подтвердила, что интеграция ChatGPT в iOS 18 состоится в этом году
Функции Apple Intelligence в iOS 18.1 пока не поражают, но попробовавшие их довольны
Геймерский браузер Opera GX получил масштабное обновление встроенного ИИ Aria
Google Chrome начал предупреждать о грядущем отключении uBlock Origin
OpenAI скрывает технологию распознавания текста, написанного ChatGPT — она может распугать пользователей
Обнаружена 18-летняя уязвимость браузеров Chrome, Firefox и Safari — они некорректно обрабатывают адрес 0.0.0.0
Рубрики: Новости Software, Браузеры, Приложения для iOS, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: opera, opera one, браузер, ios, ии-помощник
opera, opera one, браузер, ios, ии-помощник
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 35
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 12
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Zeekr приступила к поставкам электромобилей с LFP-батареей, заряжающейся на 80 % за 10 минут
«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков
В Японии начали установку базовых станций 5G с антеннами, встроенными в оконные стёкла
OpenAI развернула свежую версию модели GPT-4o в ChatGPT, но её отличия разработчики скрывают
Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт
Apple усиливает давление на Tencent из-за обхода комиссии в WeChat 46 мин.
Только не упоминай VMware: Dell Technologies и Nutanix представили совместные HCI-решения 6 ч.
Steam начнёт скрывать бесполезные обзоры — Valve запустила тестирование новой системы 6 ч.
«У нас дома есть своя Warframe»: геймплейная демонстрация шутера Simulakros вызвала вопросы насчёт его оригинальности 6 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в ранний доступ Steam 8 ч.
Copilot в Microsoft Edge научился обрабатывать PDF-файлы, и это может стать причиной утечки данных 9 ч.
Microsoft включит шифрование BitLocker в Windows 11 по умолчанию 9 ч.
Создатели Bee Simulator анонсировали стелс-экшен Barkour про пса-спецагента — игру уже прозвали смесью Stray, «Джона Уика» и «Миссии невыполнима» 9 ч.
В Telegram появились закрытые каналы с платной подпиской и просмотр .PDF и .DOCX-файлов 10 ч.
«Порт, за который я бы заплатил»: фанат создал браузерную версию классической Diablo — она работает даже на смартфонах 10 ч.
Foxconn пообещала поставить первую партию серверов на основе ускорителей Nvidia GB200 в следующем квартале 21 мин.
900 серверов, 1,5 ПФлопс и 15 Пбайт: шесть суперкомпьютерных центров России объединились в научный HPC-консорциум 5 ч.
Apple разрабатывает роботизированную руку со встроенным iPad — проект получил высокий приоритет 5 ч.
Apple продолжает разработку моноблока iMac с экраном более 30 дюймов 5 ч.
Apple откроет доступ к NFC для сторонних разработчиков в iOS 18.1 6 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 6 ч.
AOC выпустила «чертовски быстрый» 27-дюймовый монитор для киберспорта Agon Pro AG276QZD2 7 ч.
Tachyum собрала логический прототип феноменального процессора Prodigy, но его выпуск снова отложен 9 ч.
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — прироста производительности почти нет 10 ч.
Прибыль Foxconn превзошла прогнозы благодаря ИИ-буму, а спрос на смартфоны не растёт 11 ч.