Opera выпустила для iOS браузер Opera One с голосовым ИИ-помощником Aria

Компания Opera выпустила iOS-версию браузера Opera One со встроенным помощником Aria на базе искусственного интеллекта. Мобильное приложение повторяет минималистичный дизайн десктопной версии веб-обозревателя и позволяет скрывать ненужные элементы, обеспечивая комфортный просмотр веб-страниц.

Строка поиска для удобства расположена в нижней части интерфейса и предоставляет быстрые подсказки при вводе запроса. В поиск также интегрирован ИИ-ассистент Aria. Кроме того, как сообщает MacRumors, новая функция Swipe to search позволяет активировать строку поиска простым свайпом вниз, аналогично поиску приложений через Spotlight на домашнем экране iPhone. Несмотря на то, что панель поиска по умолчанию располагается внизу, пользователи могут выбрать стандартную навигацию.

Встроенный ИИ-помощник Aria способен выполнять широкий спектр задач — от поиска в интернете до генерации текста и изображений. С помощью функции голосового ввода можно задавать вопросы устно, не прибегая к вводу текста с клавиатуры, а с помощью ИИ-генератора Imagen2 от Google создавать визуальный контент путём ввода текстовых запросов.

Кроме того, в Opera One на стартовом экране появилась новая карусель, которая предназначена для информирования пользователей. В неё интегрированы новости, спортивные результаты и советы по продуктам Opera. В браузер также встроен блокировщик рекламы. Предусмотрена возможность настройки тем оформления.

Скачать Opera One для iOS можно в магазине приложений App Store.