В Telegram появились закрытые каналы с платной подпиской и просмотр .PDF и .DOCX-файлов

Администрация Telegram представила праздничное обновление мессенджера, посвящённое его 11-летию. В него вошли звёздные реакции, каналы с платной подпиской, возможность публикации платных фотографий и видеозаписей ботами и бизнес-аккаунтами, а также возможность публиковать сообщения на каналах от имени других каналов или личных учётных записей.

Чтобы поддержать любимый канал или блогера, пользователи теперь могут отправлять им звёздные реакции. Владельцы таких каналов получат 100 % отправленных «звёзд» — внутренней валюты мессенджера, — которые можно обменять на криптовалюту Toncoin с минимальной комиссией или оплатить ими рекламу со скидкой 30 %.

В сообщениях со звёздными реакциями отображаются пользователи, которые отправили больше всего «звёзд», но своё имя можно и скрыть из этого списка. Звёздные реакции для каналов необходимо включать отдельно в их настройках.

Блогерам теперь также доступно создание каналов, подписка на которые осуществляется за ежемесячную плату, перечисляемую в «звёздах» — для подписки на такие каналы авторам необходимо генерировать специальные ссылки. Ранее владельцы каналов получили возможность монетизации контента — публикации платных фотографий и видеозаписей; теперь эта функция доступна и для ботов и бизнес-аккаунтов. Данная возможность пригодится разработчикам сервисов — например, генераторов изображений и служб повышения качества видео.

Обычные публикации на канале сопровождаются его названием и изображением, но теперь это поведение можно изменить, включив функцию «Суперканала» в его настройках. Когда она активна, администратору доступен выбор профиля, от имени которого выйдет эта публикация. Администратор так и останется невидим подписчикам, если сам не выберет публикацию от своего имени.

Наконец, в Telegram для iOS появилась возможность просматривать документы, например .PDF, .XLS и .DOCX — они открываются в отдельных вкладках мессенджера и позволяют легко переключаться между чатами и файлами. Установить новую версию клиента могут пользователи iOS и Android-версии, скачанной напрямую с сайта мессенджера — модераторы Google Play обновление пока не одобрили.