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В Telegram появились закрытые каналы с платной подпиской и просмотр .PDF и .DOCX-файлов

Администрация Telegram представила праздничное обновление мессенджера, посвящённое его 11-летию. В него вошли звёздные реакции, каналы с платной подпиской, возможность публикации платных фотографий и видеозаписей ботами и бизнес-аккаунтами, а также возможность публиковать сообщения на каналах от имени других каналов или личных учётных записей.

Источник изображений: telegram.org

Источник изображений: telegram.org

Чтобы поддержать любимый канал или блогера, пользователи теперь могут отправлять им звёздные реакции. Владельцы таких каналов получат 100 % отправленных «звёзд» — внутренней валюты мессенджера, — которые можно обменять на криптовалюту Toncoin с минимальной комиссией или оплатить ими рекламу со скидкой 30 %.

В сообщениях со звёздными реакциями отображаются пользователи, которые отправили больше всего «звёзд», но своё имя можно и скрыть из этого списка. Звёздные реакции для каналов необходимо включать отдельно в их настройках.

Блогерам теперь также доступно создание каналов, подписка на которые осуществляется за ежемесячную плату, перечисляемую в «звёздах» — для подписки на такие каналы авторам необходимо генерировать специальные ссылки. Ранее владельцы каналов получили возможность монетизации контента — публикации платных фотографий и видеозаписей; теперь эта функция доступна и для ботов и бизнес-аккаунтов. Данная возможность пригодится разработчикам сервисов — например, генераторов изображений и служб повышения качества видео.

Обычные публикации на канале сопровождаются его названием и изображением, но теперь это поведение можно изменить, включив функцию «Суперканала» в его настройках. Когда она активна, администратору доступен выбор профиля, от имени которого выйдет эта публикация. Администратор так и останется невидим подписчикам, если сам не выберет публикацию от своего имени.

Наконец, в Telegram для iOS появилась возможность просматривать документы, например .PDF, .XLS и .DOCX — они открываются в отдельных вкладках мессенджера и позволяют легко переключаться между чатами и файлами. Установить новую версию клиента могут пользователи iOS и Android-версии, скачанной напрямую с сайта мессенджера — модераторы Google Play обновление пока не одобрили.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: telegram, мессенджер, обновление
telegram, мессенджер, обновление
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