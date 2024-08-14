«У нас дома есть своя Warframe»: геймплейная демонстрация шутера Simulakros вызвала вопросы насчёт его оригинальности

Разработчики из Sirio Games совместно с издательством PID Games выпустили геймплейный трейлер Simulakros — шутера от третьего лица в антураже мрачного будущего. Ролик размещён на официальном канале издания IGN в YouTube.

Видео демонстрирует перестрелки в разных помещениях с применением уникальных способностей, добиваний и перекатов. Локации в Simulakros генерируются случайным образом, поэтому каждый забег можно будет считать уникальным.

«Погрузитесь в футуристический мир роботов и продвинутого ИИ в Simulakros, динамичном шутере от третьего лица с роглайт-элементами. Зловещая Corp стремится разработать абсолютное оружие: подразделение Simulakros. Вам и таинственному хакеру предстоит разрушить её планы», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Игрокам необходимо обернуть смертельных андроидов против злодеев. На выбор – три разных Simulakros с уникальным стилем ведения боя и набором оружия. Для устранения врагов на расстоянии стоит взять Стрелка (Sharpshooter), Разрыв (Rupture) подойдёт любителям дробовиков, а юркого штурмовика с пистолетом-пулемётом отыгрывает Залп (Barrage).

Авторы первых комментариев под роликом сравнивают проект с Warframe и The First Descendant:

«У нас дома есть своя Warframe», — иронично отметил johnwhy6123;

«Похоже на комбинацию Warframe и [The First Descendant]», — вторит предыдущему оратору zxmrmayhemxz8191.

Simulakros должна выйти в октябре 2024 года на ПК (Steam, Epic Games Store). В сервисе Valve есть демоверсия проекта (доступна для игроков из РФ и РБ).