Представлено 800-долларовое VR-кресло Roto VR Explorer для гарнитуры Meta✴ Quest

Лондонская фирма Roto VR предложила решение для эмуляции движения в виртуальном пространстве — вращающееся кресло Explorer за $799. Это первый продукт подобного рода, получивший маркировку «Сделано для Meta✴» (Made for Meta✴).

Установка разработана для приложений и игр, требующих 360-градусного обзора в виртуальном пространстве — производитель уверяет, что ему удалось решить проблему укачивания. Вероятно, дело в том, что движения кресла синхронизированы с тем, что видят глаза пользователя, и вероятность получить неприятные ощущения невелика — они могут возникать из-за разрыва связи между мозгом и телом.

Выглядит Roto VR Explorer как стандартное вращающееся кресло на колёсиках, но отличается многоуровневой спинкой и отдалённо напоминающим компас массивным основанием. Для дополнительного ощущения погружения система оборудована тактильной обратной связью, кроме того, Roto пообещала выпустить модульные аксессуары для некоторых из более чем четырёхсот игр, с которыми совместима установка.

Компания была основана в 2015 году британским предпринимателем Эллиоттом Майерсом (Elliott Myers) — в её руководстве состоят опытные специалисты в области игр, технологий и инженерного дела. Предварительные заказы на кресло Roto VR Explorer принимаются уже сейчас, а поставки начнутся, как ожидается, в октябре 2024 года.