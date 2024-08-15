Alienware выпустила 27-дюймовый двухрежимный игровой монитор: 4К/180 Гц и 1080р/360 Гц

Компания Alienware выпустила 27-дюймовый игровой монитор AW2725QF с поддержкой двух режимов работы с разными разрешениями и разной частотой обновления: 4K (3840 × 2160 пикселей) и 180 Гц, а также Full HD (1920 × 1080 пикселей) и 360 Гц. Смена режимов происходит путём нажатия всего одной кнопки.

В основе Alienware AW2725QF используется IPS-матрица с показателем типичной яркости на уровне 400 кд/м2 и пиковой яркостью 600 кд/м2 в режиме HDR. Для дисплея заявляется скорость отклика 0,5 мс (GtG), 95-процентный охват цветового пространства с точностью цветопередачи Delta E <2, а также сертификация Dolby Vision и VESA DisplayHDR 600.

Новинка также поддерживает технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и VESA Adaptive-Sync. В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Также имеется USB-концентратор с тремя USB-A и одним USB-C, что позволяет подключать к нему различные периферийные устройства.

Монитор Alienware AW2725QF оценён в $599,99. В Китае он появится в продаже с 15 августа. На других рынках новинка ожидается с 12 сентября.