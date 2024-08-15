Аудитория RuTube ежедневно пополняется полумиллионом новых пользователей

Российский видеохостинг RuTube продолжает стремительно наращивать количество пользователей на фоне замедления YouTube. Как сообщает ТАСС, в августе 2024 года дневная аудитория видеохостинга составила 9 млн человек, что означает более чем двукратный рост по сравнению с июлем, когда этот показатель составлял 4 млн.

Согласно публикации Telegram-канала RuTube, последнее время ежедневный прирост аудитории превышает 500 тыс. новых пользователей. «+500 тысяч человек ежедневно! Вчера мы вышли на 9 миллионов дневной аудитории, в июле средний показатель составлял 4 миллиона [по данным Mediascope]. В топ-чарты вырвались мультфильмы для детей, которые смотрели в 4 раза чаще», — указано в сообщении.

Рост числа пользователей RuTube происходит на фоне проблем, возникших в работе в России видеохостинга YouTube компании Google. По мнению экспертов, увеличение аудитории отечественного видеосервиса объясняется не только проблемами у YouTube, но и размещением на сайте пиратского контента киностудий и стримингов, ушедших из России. Как сообщалось ранее, сейчас на платформе доступны сериалы Netflix («Ведьмак», «Ход королевы» и другие), фильмы «Оппенгеймер» (дистрибьютор — Universal Pictures), «Барби» и вторая часть «Дюны» (Warner Bros. Pictures) и т.д., которые официально не выходили в России.