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Corsair представила серию СЖО iCue Link Titan RX RGB со сменными крышками помпы

Компания Corsair представила новую серию необслуживаемых систем жидкостного охлаждения iCue Link Titan RX RGB. В неё вошли модели СЖО с радиаторами типоразмеров 240, 280 и 360 мм.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

В представленных СЖО используется новая помпа FlowDrive. Трёхфазовый мотор в её составе обеспечивает более тихую работу, более эффективное охлаждение и более высокую скорость потока по сравнению с предыдущими моделями помп, заявляет производитель. К сожалению, характеристики помпы компания не уточняет.

В комплект поставки СЖО серии iCUE LINK TITAN RX RGB входят новые вентиляторы RX RGB. У 240-мм и 360-мм используются 120-мм вентиляторы со скоростью работы от 300 до 2100 об/мин, создающие воздушный поток от 10,4 до 73,5 CFM и статическое давление от 0,12 до 4,33 мм вод. ст. У модели на 280 мм применяются два 140-мм вентилятора со скоростью работы от 300 до 1700 об/мин, создающие воздушный поток от 17,9 до 94,7 CFM и статическое давление от 0,15 до 3,75 мм вод. ст.

Дополнительно для СЖО серии iCUE LINK TITAN RX RGB компания предлагает модули CapSwap, представляющие собой крышки на помпу с разными функциями. Один из таких модулей оснащён экраном, на который выводится полезная информация о системе и анимированные изображения, другой имеет встроенный вентилятор, который не только дополнительно охлаждает жидкость в контуре СЖО, но также окружающее пространство рядом с подсистемой питания материнской платы и модулями ОЗУ. Третий вариант служит просто в качестве декоративного элемента.

Производитель заявляет совместимость систем СЖО iCUE LINK TITAN RX RGB с процессорными разъёмами Intel LGA 1851 и LGA 1700, а также AMD Socket AM5/AM4. Все модели будут доступны в белом и чёрном вариантах исполнения. На все предоставляется шестилетняя гарантия. О стоимости новинок не сообщается.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: система жидкостного охлаждения, сжо, corsair
система жидкостного охлаждения, сжо, corsair
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