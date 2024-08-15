Создатели Inkulinati анонсировали симулятор скриптория Scriptorium: Master of Manuscripts со свободой творчества и средневековыми мемами

Разработчики пошаговой стратегии Inkulinati из польской студии Yaza Games представили свой следующий проект — симулятор средневековой мастерской по созданию рукописей Scriptorium: Master of Manuscripts.

Игрокам предстоит руководить своим скрипторием: получать заказы на иллюстрацию средневековых книг, украшать их по своему вкусу, открывать новые задания, украшения и предметы для обустройства мастерской.

Scriptorium: Master of Manuscripts позволит создавать потрясающие, красивые или странные средневековые иллюстрации. Со временем и практикой работы и слава подконтрольной пользователям мастерской могут достичь самой королевы.

У разных клиентов будут разные запросы. Некоторые захотят изображение грандиозных битв между улитками и собаками, другие могут предпочесть «более спокойные сцены мира, любви и чумы». Ожидаются и более экзотические заказы.

Обещают свободу творчества, более 1000 элементов дизайна (каждый основан на реально существовавшем), возможность экспорта своих творений и обмена с друзьями средневековыми мемами. Пока заявлена поддержка только польского и английского.

Скриншоты

Геймплей Scriptorium: Master of Manuscripts вдохновлялся Animal Crossing: Happy Home Designer, Sticky Business и Potion Craft: Alchemist Simulator, а визуальный стиль игра унаследовала от Inkulinati.

Релиз Scriptorium: Master of Manuscripts ожидается в 2025 году на ПК (Steam). Новой игрой Yaza стремится подарить «радость от украшения средневековых рукописей красивыми (или причудливыми) иллюстрациями» более широкой аудитории.