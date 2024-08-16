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Классика жанра, теперь и в 4K: ремастер культового квеста Broken Sword: The Shadow of the Templars получил новый трейлер и дату релиза

Разработчики из британской студии Revolution Software в блоге PlayStation объявили дату выхода обновлённой версии классического квеста Broken Sword: The Shadow of the Templars образца 1996 года.

Источник изображений: Revolution Software

Источник изображений: Revolution Software

Напомним, Broken Sword: Shadow of the Templars — Reforged (именно так называется переиздание) была анонсирована прошлым летом и ожидалась к релизу в начале 2024 года, однако разработка затянулась.

Как стало известно, Broken Sword: Shadow of the Templars — Reforged поступит в продажу 19 сентября 2024 года для PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым трейлером.

Главной особенностью Reforged называют подтянутую картинку: «Испытайте магию оригинальной игры с улучшенной графикой, впервые оживляющей колоритные пейзажи, детализированных персонажей и проработанные локации в 4K».

Обещают перерисованные задники, переработанную анимацию спрайтов, более качественный звук и «самую потрясающую версию оригинальных приключений Джорджа и Нико в истории».

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По сюжету бесстрашный американец Джордж Стоббарт и французская журналистка Николь Коллар ввязываются в кругосветное путешествие: экзотические места, древние тайны и тёмный заговор прилагаются.

Ремастер, как и оригинальная игра 27-летней давности, обещает увлекательный сюжет, классический геймплей формата point-and-click, непростые головоломки и полностью озвученных персонажей. Поддержка русского языка не заявлена.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: broken sword: shadow of the templars — reforged, revolution software, приключение
broken sword: shadow of the templars — reforged, revolution software, приключение
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