Activision «убила» амбициозный мод для Call of Duty за день до релиза — H2M должен был возродить мультиплеер классической Modern Warfare 2

Подстегнувший продажи Call of Duty: Modern Warfare Remastered в Steam амбициозный мод H2M, стремившийся воссоздать мультиплеерный опыт классической Modern Warfare 2 (2009) на PC, не дожил до релиза всего один день.

Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare 2 до сих пор считается многими фанатами лучшим в серии, однако вышедший в 2020-м ремастер мультиплеер не включал, в отличие от переиздания Call of Duty: Modern Warfare образца 2016 года.

Команда H2M обещала 54 карты — из мультиплеера и кампании Modern Warfare 2, а также из Call of Duty 4, — подтянутую графику и новый контент. Для игры требовалась бы копия Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Релиз ожидался 16 августа.

Как сообщили разработчики H2M в микроблоге проекта, 15 августа они получили от юристов Activision письмо с требованием прекратить разработку мода и этому приказу немедленно подчинились. H2M официально мёртв.

«Более года безвозмездной работы по воссозданию любимой фанатами Call of Duty. Ни одной заработанной копейки, несмотря на генерацию тысяч проданных копий для Activision. И всё для того, чтобы [Activision] закрыла [проект] уже после того, как люди потратили свои деньги», — резюмировал ситуацию один из авторов H2M.

Фанаты, ради H2M побежавшие скупать Call of Duty: Modern Warfare Remastered, предсказуемо расстроились новостью и оказались возмущены, что Activision выждала до последнего дня перед релизом, прежде чем «убить» мод.

Пламя народного гнева уже перекинулось на Call of Duty: Modern Warfare Remastered в Steam: игроки оформляют возврат средств и оставляют гневные отзывы. Рейтинг недавних обзоров опустился до 7 % («крайне отрицательные»).