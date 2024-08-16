HighPoint представила RAID-контроллер на 16 M.2-накопителей — до 128 Тбайт со скоростью до 28 Гбайт/с

Компания HighPoint представила 16-канальную карту расширения SSD7749M2 PCIe 4.0, которая позволяет собрать массив из 16 твердотельных NVMe-накопителей M.2 2280 и достичь скорости передачи данных в 28 Гбайт/с посредством интерфейса PCIe 4.0 x16. Новинка предназначена для работы с большими объёмами данных и нагрузками, связанными с ИИ.

В прошлом году производитель выпустил модель аналогичного RAID-контроллера SSD7749E с поддержкой установки до 8 SSD формата E1.S, способную обеспечить максимальную скорость передачи данных до 55 Гбайт/с. Новая модель SSD7749M2 хоть и предлагает почти вдвое меньшую пропускную способность, но оснащена двухсторонними лотками для накопителей. Последние позволяют разместить до шестнадцати SSD привычного потребительского формата M.2 2280 и создать массив общим объёмом до 128 Тбайт с потенциалом расширения объёма до 256 Тбайт в будущем.

Производитель заявляет, что в составе SSD7749M2 используется проверенная технология коммутации PCIe x48, которая распределяет по 16 линий восходящей полосы пропускания (для подключение к хост-платформе) и по две линии нисходящей полосы пропускания для каждого SSD. Это позволяет оптимизировать целостность сигнала, сократить задержки и обеспечить очень высокий уровень пропускной способности.

Для эффективного охлаждения установленных компонентов RAID-контроллер HighPoint SSD7749M2 собран в алюминиевом корпусе, который полностью изолирует накопители от окружающих компонентов системы, а также оснащён системой охлаждения, состоящей из большого радиатора, а также трёх вентиляторов. Один из них расположен непосредственно поверх радиатора охлаждения, а два других, меньшего размера, расположились в задней части устройства.

Кроме того, HighPoint разработала интеллектуальную систему мониторинга и оповещения о температуре в реальном времени, которая напрямую интегрирована в программный пакет управления хранилища и следит за показателями каждого установленного SSD.

Также новинка оснащена пакетом систем защиты информации, который включает SafeStorage для шифрования данных для дисков и массивов SED, совместимых с OPAL SSC. Сохраненные данные автоматически блокируются всякий раз, когда накопитель отключается от массива, эффективно предотвращая несанкционированный доступ к конфиденциальной информации в случае утери или кражи физических дисков. Также SSD7749M2 имеет функцию Hardware Secure Boot, которая предотвращает выполнение несанкционированного кода во время загрузки системы.

RAID-контроллер HighPoint SSD7749M2 M.2 PCIe Gen 4 x16 NVMe RAID AIC на 16 SSD оценён в $1999. В продаже новинка появится к концу текущего месяца.